Stinkende penisplante blomstrer igen

Den lugter rædsomt og har et særegent udseende, men ikke desto mindre er Amorphophallus titanum, i folkemunde penisblomsten, et tilløbsstykke. Det skyldes blandt andet, at der kan gå adskillige år mellem blomstringerne – faktisk helt op til 15 år.

Amorphophallus titanum kan opleves i Botanisk Haves Palmehus, hvor den ganske overraskende har blomstret hvert andet år siden første blomstring i 2012, ni år efter at den landede i Danmark som en gave fra Bonns Botaniske Have.

Planten, der altså blomstrer igen i år, er især kendetegnet ved sin enorme blomsterstand og kraftige ådsellugt. Stanken har uden for Danmarks grænser givet planten øgenavnet corpse flower (ligblomst), da den angiveligt lugter af råddent kød.

Mening med lugten

Den kraftige lugt har til hensigt at tiltrække insekter, der skal bestøve planten. Lykkes det, bliver blomsterstanden besat med orangerøde bær.

Ifølge Statens Naturhistoriske Museum vokser planten normalt i lysninger i regnskoven på det vestlige Sumatra, hvor dens frø spredes af næsehornsfugle, som plukker bærrene og sluger dem hele.

Frøene ender efter en tur igennem fuglenes fordøjelsessystem som en klat ‘gødning’ i skovbunden. Herefter spirer de og udvikler en stor knold under jorden og et enkelt grønt blad med en lang stilk, som vil stå i et-to år. Så følger en hvileperiode, og planteknolden vil atter skyde et blad eller en blomsterstand.

Amorphophallus titanums blomstring varer blot et par dage.