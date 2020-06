Vandlækage skaber problemer: Christianshavn spærret for gennemkørsel

Brud på vandrør oversvømmede natten til tirsdag flere gader på Christianshavn og Amager. Store trafikale gener.

Opdateret tirsdag kl. 10.45 med status fra Hofor

Brud på vandrør skaber tirsdag morgen udfordringer for trafikken på Christianshavn og Vejlands Allé på Amager. Torvegade er spærret for gennemkørsel for bilister, og flere busruter er omlagt.

– Vi har flere lækager på vandrør rundt i byen. Det betyder, man kan opleve vand på fortov, vejene og et manglende vandtryk. Vi arbejder lige nu på at løse problemet og lokalisere årsagen, skriver forsyningsselskabet Hofor i en opdatering tirsdag morgen.

Vandmasserne har medført skader på kørebaner, og entreprenører er tirsdag formiddag i gang med at udbedre skaderne. Bilister, der skal til og fra Amager skal benytte Langebro, og afspærringerne skaber tirsdag morgen store trafikale problemer flere steder i hovedstaden

Movia meddeler, at linjerne, som kører på Christianshavn er omlagt. Det samme gælder linje 18 og 34 på Amager.

Lange udsigter

Vejarbejdet og afspærringerne kan have lange udsigter.

– Vi har ikke en tidshorisont endnu, men jeg regner med at kunne komme med en melding i løbet af formiddagen, siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer, tirsdag morgen til bt.dk

På Twitter skriver Trafikken Hovedstaden, at Torvegade tidligst åbner for gennemkørsel torsdag.

Klokken 10 tirsdag har Hofor meldt følgende på deres hjemmeside:

– Vi arbejder på højtryk for at få reetableret de berørte veje, der har været ramt ifm. brud på vandrør på Christianshavn, dele af Amager samt dele af Brøndby og Hvidovre. Det er et stort arbejde, og der er mange folk derude for at få løst problemet og sikre vejene, så man igen kan genoptage trafikken på de berørte veje.

Vi er endnu ikke helt sikker på årsagen, men meget tyder på, at der i forbindelse med et ledningsarbejde i Rødovre er opstået svingninger i trykket på vandet, som har presset ledningsnettet flere steder, skriver Hofor.