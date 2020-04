Øjenoperationer kan hjælpe de fleste

Det er både billigere og nemmere end tidligere at få en øjenoperation. Samtidig har teknologien udviklet sig meget. Optikerne i Vision Frederiksberg har slået sig sammen med en svensk øjenspecialist om at tilbyde faglig rådgivning og øjenoperationer – til priser langt under de danske.

Hver femte dansker under 50 år går med briller eller kontaktlinser. Er du over 50 år, er der næsten 100 pct. sandsynlighed for, at du allerede har – eller snart får brug for – hjælp til at se godt.

Heldigvis findes der gode muligheder, hvis du gerne vil slippe helt fri for at gå med briller eller kontaktlinser.

Faglig vurdering af specialister

Vision Frederiksberg har i mange år været kendt for at give faglig rådgivning og sælge lækre kvalitetsbriller i deres butik lige over for Frederiksberg Rådhus.

Nu udvider de servicen med fagligt specialiserede vurderinger af, om en øjenoperation vil være en god ide for dig.

Udvidelsen sker på baggrund af et nyt samarbejde med den svenske øjenlæge og specialist i øjenoperationer, Hans Remanius, der har fem klinikker i Sverige.

Samtidig skifter Vision Frederiksberg navn til Remanius Vision.

Laser fjerner synsfejl på et øjeblik

Hans Remanius fortæller, at de fleste brille- og kontaktlinsebrugere mellem 20-40 år kan have glæde af deres NOCut(R) laser-operation.

“Hvis du er mellem 20 og 40, er det sandsynligt, at du kan have glæde af en laser-behandling, som fjerner synsfejlen helt uden at skære i dit øje. Herefter vil du ikke længere have brug for briller eller kontaktlinser,” siger han.

Ny linse giver ungdommens skarpsyn tilbage

Hvis du er over de 40 år og er begyndt at opleve udfordringer med at fokusere på mobilen, avisen, dankort-tastaturet og lignende, er løsningen en anden.

“Aldersbetinget langsynethed kan løses ved at skifte linsen ud med en kunstig en, der er hurtigere til at omstille sig mellem forskellige afstande,” fortæller Hans Remanius.

“De linser, vi bruger i dag, kan tilpasses den enkelte, og så tager selve operationen kun ca. 10-15 minutter. Allerede dagen efter operationen vil du opleve en forskel,” siger han.

Halv pris på operation i Malmø

Det nye samarbejde betyder, at du kan spare op mod 50 pct. på udgiften til øjenoperationen.

”Fordi vi foretager selve øjenoperationen i Malmø, kan vi tilbyde operationer til svenske priser, der ligger markant under de danske,” fortæller optiker i Remanius Vision, Michelle Duus Odberg.

”Inden operationen udfører vores højt specialiserede personale de nødvendige forundersøgelser her på Frederiksberg. På den måde slipper du for flere ture over Øresund for at få foretaget undersøgelser og målinger,” siger hun.

Strenge krav til operation

Det er dog ikke alle, der er egnede til laser- eller linseskift-operation.

“Vi har nogle af markedets strengeste kriterier for, hvem vi godkender til en øjenoperation. Vi vil kun anbefale øjenoperation, hvis vi er helt sikre på at patienten bliver godt tilfreds med resultatet,” siger Hans Remanius.

