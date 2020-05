Sådan kan du beskytte dig selv i byen

Når du bor i en by, er der større risiko for at komme til skade. Det skyldes blandt andet, at der er langt flere mennesker i byen, og de kan altså være farlige for din sikkerhed. I byen er der både en masse biler, der kører hurtigt, og der er også af og til folk, der ikke ønsker noget godt for andre og gør frygtelige ting.

Der er ikke nogen tvivl om, at det er farligere at bo i byen, men heldigvis bor vi i et land, hvor der generelt set er meget fredeligt, og det er en fantastisk ting. Men hvis du bor i byen og tænker over, hvordan du skal forholde dig, hvis der sker noget, så kan du læse med videre her.

Hvis du bliver bidt af et dyr

Der er mange mennesker hvert år, der ender med at blive bidt af et dyr. Det kan skyldes mange forskellige ting – nogen bliver bidt, når de prøver at fodre et egern, mens andre igen ender med at blive bidt af en fremmed hund.

Det er en af de uheld, der sker, og det kan være meget irriterende og angstprovokerende, hvis det sker. Det er aldrig noget, man lige regner med, men hvis du ender med at blive bidt af et vildt dyr, bør du kigge på dit vaccinationskort og se, hvornår du sidst blev vaccineret for stivkrampe. Stivkrampe vaccinen gives til børn som en del af deres vaccinationsprogram, og som voksen er det vigtigt, at du får vaccinen fornyet hvert tiende år, så den stadig gælder.

Sygdommen smitter på den måde, at du får et sår eller en rift og får bakterien ind på den måde. Det er netop derfor, det er en god idé at få vaccinen, hvis du er blevet bidt af et dyr, der kan bære den bakterie, der kan føre til stivkrampe.

Sørg for altid at se dig godt for

Når du går rundt i byen, er det altid smart at holde øje med det, der sker omkring dig. Det er særligt, hvis du skal krydse vejen, at du skal være opmærksom, men det er også en god idé at være opmærksom på de mennesker, der går rundt om dig.

Det kan nemlig sagtens være, at en af disse pludselig gør noget, du ikke regner med, og så er det vigtigt at være opmærksom. Du skal ikke være nervøs og gå og være bange hele tiden, men det er rigtig smart at være opmærksom på sin omgivelser.

Det samme gælder for biler, som i Danmark faktisk kører ret hurtigt. Det er vigtigt at orientere sig i byen, da der kan ske langt flere uheld, fordi så mange mennesker er samlet på et sted.