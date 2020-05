Skal du flytte hjemmefra?

Er du på vej til at flytte fra reden og har brug for at få par tips til, hvordan du skal indrette dit nye værelse eller hjem? Måske kigger du bare med for at få lidt inspiration til dit hjem og blive lidt klogere på, hvad der rører sig i interior verdenen? Uanset hvad, så er det dejligt, at du læser med her, og vi byder dig et varmt velkommen til. Det der boligindretning kan til tider være virkelig svært at finde hoved og hale i især, når det handler om sin første gang. Læs med her og få et par tips og tricks, så dit nye hjem er med på noderne og tager sig ud på bedste vis.

Farver

Farver er simpelthen den vigtigste spiller på banen, når vi snakker om boligindretning. Det handler derfor om finde den palet, som man vil følge eller se på hvilke farver, der fungerer sammen i det specifikke hjem. Man skal nemlig være meget bevidst om, at alle farver ikke passer sammen, og at alle farver heller ikke kan passe ind i enhver lejlighed eller ethvert hjem. Først er det vigtigt at have øje for lysniveauet i det rum, som man ønsker at indrette. Nogle vinduer giver nemlig ikke meget sol, og det betyder, at rummet formentlig bliver mørkt, og man skal derfor ikke fylde det med mange mørke møbler eller farver, da det kan komme til at føles meget småt. I et meget lyst rum er det altid godt med nogle forskellige strålende farver. Det kan man f.eks. inddrage ved at finde en masse forskellige farvede plakater, som kan hænge på væggene. Farvede stole til et træbord eller farvet sengetøj. Kun fantasien sætter grænser.

Former

Udover farver spiller former også en kæmpe rolle i boligindretningen. Det duer ikke at fokusere for meget på firkantede genstande, da for mange kanter og lige linjer giver en mærkelig følelse i kroppen. Derfor skal de lige linjer blandes med nogle runde former hist og her, hvilket eksempelvis kunne være et rundt bord ved siden af sofaen eller en stor krukke med en dejlig plante i hjørnet af rummet. Derudover findes der også utroligt mange husholdninger, som gør brug af de runde spejle, hvilket giver den bedste dimension til en éntre eller en spisestue, fordi det for det første er rundt, men også fordi det fungerer lidt som et vindue. Prøv dig ad og lad dig inspirere!