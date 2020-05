Hård kritik af miljøborgmesteren: Rystende vi ikke er blevet orienteret

Dansk Folkepartis leder på Københavns Rådhus, Finn Rudaizky, rejser sønderlemmende kritik af teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i sagen om spildevandsudledning i Øresund.

Kritikken hagler ned, efter det kom frem, at forsyningsselskaberne Hofor og Novafos, har fået tilladelse til at udlede spildevand i Øresund. Det drejer sig om i alt 290.000 kubikmeter spildevand, som kommer fra københavnske køkkener, bade og toiletter.

Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren har allerede været ude og kritisere beslutningen i skarpe vendinger.

Og nu fremturer Dansk Folkepartis leder på Københavns Rådhus, Finn Rudaizky, med kritik af teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen for ikke at have inddraget det politiske udvalg i beslutningsprocessen.

»Meddelelsen i medierne om, at din forvaltning har givet tilladelse til udledning af spildevand i Øresund, er chokerende. Som medlem af Københavns teknik- og miljøudvalg, er jeg rystet over, at det politiske udvalg slet ikke er blevet indraget i beslutningsprocessen og jeg er forundret over, at din forvaltning forud, slet ikke har foranlediget nogen form for høring.

Jeg skal derfor, på vegne af Dansk Folkeparti, anmode om, at hele spørgsmålet om udledning, bliver behandlet nu på mandag den 25. maj til det ordinære møde i udvalget på Københavns Rådhus.

Det vil efter Dansk Folkepartis opfattelse være væsentlig at få oplyst de reelle konsekvenser, såfremt vi i udvalget på mandag beslutter, at standse og tilbagekalde den allerede indgåede aftale, uden det politiske udvalgs vidende,» skriver han med direkte adresse til miljøborgmesteren.

Jeg hørte om sagen i medierne

Ninna Hedegaer Olsen skriver på sin Facebook-profil, at »jeg står på miljøet side«.

»Derfor bekymrer eksperternes kritik over tilladelsen til udledning af spildevand i Øresund også mig. Jeg hørte første gang om sagen, da medierne tog den op. Selvfølgelig burde jeg og Teknik- og Miljøudvalget have været orienteret om en sag som denne. Det har jeg bedt om, at vi bliver hurtigst muligt. Orienteringen skal samtidig kaste lys over, om de potentielle skadevirkninger på miljøet og biodiversiteten. Orienteringen skal også belyse, om Teknik- og Miljøudvalget havde haft nogen mulighed for at træffe en anden afgørelse, hvis sagen var blevet forelagt politisk, og om afgørelsen står til at ændre, hvis kritikerne har ret i deres vurderinger af de potentielle skadevirkninger for havmiljøet og biodiversiteten,« skriver hun.