Bliv student med manér

Er du en af de tusindvis af danske studerende, der bliver student lige om lidt? Eller er du allerede i gang med at planlægge næste års studentergilde? Så kan du her i denne artikel læse om alt, hvad du behøver at vide for at blive student med manér. Og nej, det handler ikke om, hvordan du får den bedste karakter i studenterhuen.

Arrangering af studenterfesten

Du glæder dig formentlig allerede til den store dag, hvor du skal op til din sidste eksamen, og hvor du endelig, efter tre års hårdt arbejde, får studenterhuen på. Dagen skal selvfølgelig fejres med den helt store studenterfest for din familie og dine venner, og det kræver planlægning.

Du kan for eksempel overveje, hvad der skal til for at gøre dagen uforglemmelig, og hvem du gerne vil invitere. Studenterugen ligger i juni måned, og du kan derfor håbe på, at vejret er med dig. Omvendt er det Danmark, så det er en god ide at have en plan B for, hvor festen kan holdes henne i tilfælde af, at det regner.

Her kan du for eksempel leje et stort havetelt, da det både kan bruges, når det regner, og når det er tørvejr, og i så fald behøver du ikke at skulle foretage de helt store ændringer af festen på grund af vejret. Du skal også finde ud af, hvad I skal have at spise, og om I selv skal lave maden, eller om I i stedet for skal benytte jer af et cateringfirma.

Forslag til gaveønsker

Når du bliver student, skal du selvfølgelig også have gaver for din flotte indsats i gymnasiet. Der er meget stor forskel, hvor dyre gaver der bliver givet til studenterne, og derfor kan du her finde en række forslag til, hvad du kan ønske dig i forskellige prisklasser. Så er der lidt at vælge mellem for enhver smag og ethvert budget:

Computer

Spejlreflekskamera

Tilskud til lejlighed

Tøj og sko

Makeup fra Tromborg

Boligartikler

Tilskud til en velfortjent ferie



Den uforglemmelige studenterkørsel

Studenterkørsel er prikken over i’et for enhver student. Det er her, du sammen med resten af din klasse kører på rundtur hos alle i klassen, hvor I besøger hver enkelt familie. Det en festlig og for mange en helt igennem uforglemmelig dag.

Har du og dine klassekammerater ikke allerede arrangeret studenterkørslen, så er det på tide at komme i gang. De bedste vogne med alt det fede udstyr bliver hurtigt booket i Københavnsområdet, så hvis I gerne vil have både stripperstang, et godt lydanlæg, stikkontakter til opladning af jeres mobiltelefoner og en fest af et lysshow, så undersøg mulighederne nu. Det er ikke dagen, hvor der skal spares.