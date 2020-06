På budget: Her er 10 af de billigste lejligheder i København

Det er dyrt at købe lejlighed i København. Men hvis du kan nøjes med få kvadratmeter, er det muligt at anskaffe sig en lejlighed til under én million kroner. Se 10 af de billigste ejerlejligheder på markedet her.

I øjeblikket er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på ejerlejligheder i Københavns Kommune 41.402 kroner. Men er du typen, der ikke behøver meget plads omkring dig, er der stadig mulighed for – selv på et lille budget – at blive lejlighedsejer i København.

I gennemsnit vil det med den aktuelle kvadratmeterpris koste næsten 1,5 millioner kroner at købe en lejlighed på blot 35 kvadratmeter i København. Men Boligsiden har undersøgt markedet og fundet 10 af de billigste af slagsen. Fællesnævneren for dem er, at pladsen er trang. De har alle et samlet boligareal på under 40 kvadratmeter. Til gengæld koster de også mindre end gennemsnittet.

”Efterspørgslen på de billige lejligheder i København er stor, fordi der ganske enkelt ikke er særlig mange af dem. Der er således kun tre lejligheder til salg til under én million kroner. Og selvom prisen sniger sig på den anden side af én million, er der stadig blot tale om små, ét-værelses-lejligheder i udkanten af København,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Man skal med andre ord ikke blot være forberedt på et beskedent antal kvadratmeter, men også en beliggenhed, der ofte er på grænsen til nabokommunerne. Til gengæld er der stor forskel på standen af de 10 nedenstående, udvalgte lejligheder.

”Nogle er lige til at flytte ind i, imens andre trænger til en kærlig hånd, og en enkelt af dem til en gennemgribende renovering. Så det er også et spørgsmål om, hvor meget energi, man selv vil lægge i projektet,” siger Birgit Daetz.

Se de 10 udvalgte lejligheder her:

