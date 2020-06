Apples nye iPhone SE 2020 leverer høj kvalitet til markedets billigste pris  

Vi kommer ikke uden om, at Apple i en årrække har formået at producere smartphones i sin helt egen klasse. Og selvom tech-giganten har haft stor succes, stopper de ikke her. For 2020 er året, hvor de kan præsentere en mere prisvenlig iPhone, der er spækket med kvalitet og gode features.

Apple har præsenteret os for iPhone SE 2020, der rummer de bedste funktioner fra topmodellerne, og som er pakket ind i et design, som har været vellidt af mange. Den kommer nemlig i samme udformning som iPhone 8, der blev lanceret tilbage i 2017. Her kan du læse mere om de gode funktioner, som du finder i den nye iPhone SE.

Avanceret teknologi og en revolutionerende chip

Da Apple lancerede iPhone 11 Pro, var den udstyret med en helt ny og innovativ teknologi, der har gjort den til den hurtigste iPhone til dato. Den avancerede A13 bionic-chip er den hurtigste i deres historie, og den sikrer dig en lynhurtig smartphone hver eneste dag. Men selvom denne chip sidder placeret i topmodellen, finder du den også i iPhone SE, hvilket er én af de helt store kvaliteter ved denne model.

Men selvom du ikke skal gå på kompromis med hastigheden, får du også det hele til en fantastisk pris, der er svær at sige nej til. Derfor kan du allerede nu forudbestille iPhone SE, og dette kan blive en nødvendighed, hvis du vil have fingrene i den. For med en pris på mellem 3.700-4.000 kroner uden abonnement er iPhone SE et sandt fund til prisen.

Gode betingelser for suveræne billeder

I dag er krigen om det bedste og smarteste kamera i sin smartphone et rødglødende emne, og derfor forbedres kvaliteten år for år. Her kommer iPhone SE ikke med et kamera, der er ud over det sædvanlige, men det er i dén grad rigeligt til at samle alle dine bedste øjeblikke på din telefon. Her får du nemlig et hovedkamera med 12 MP vidvinkel og med mulighed for 5 x digitalt zoom. Du får ligeledes den innovative portræt-funktion og et væld af muligheder for at redigere billederne, som du vil.

Derudover skal du ikke snydes for 4K-opløsning på dine videoer, og her kan du benytte dig af hele 3 x digitalt zoom. Du får også True Tone Flash med LED, videostabilisering og slowmotion-funktionen. Dermed får du et kamera, der er bundsolidt, men så heller ikke mere end det.

Smarte løsninger til hverdagen

Den nye iPhone SE 2020 kan et væld af forskellige ting, og det gælder særligt i forhold til Apples styresystem, der har muliggjort en lang række af forskellige funktioner. Her kan du gøre brug af Apple Pay, der fungerer som et teknologisk betalingskort, så du blot skal have din iPhone på dig, når du skal betale. Derudover får du Wifi 6, men dog skal du undvære 5G, som udelukkende sidder i de helt dyre modeller fra Apple.

Til gengæld skal du ikke bekymre dig om strøm og sikkerhed. Med Touch ID kan du kun låse telefonen op med dit unikke fingeraftryk, og batteriets levetid rækker til mere end 40 timers lydafspilning.