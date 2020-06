Socialdemokrater er også klar: »Søndermarken og Frederiksberg Have kan bindes sammen«

Indlægget er et udtryk for skribentens egen holdning.

Af Michael Vindfeldt & Sine Heltberg (S), 2. viceborgmester og politisk ordfører

Da coronakrisen ramte, var regeringen meget hurtig til at suspendere loftet over kommunernes anlægsudgifter resten af året.

Det betød, at vi her på Frederiksberg kunne sætte gang i flere nye anlægsprojekter, blandt andet renovering af legepladser.

Når økonomien går i bakgear, og arbejdsløsheden stiger, er der ingen grund til, at kommunerne holder igen med bygge- og anlægsprojekter.

Tværtimod kan vi slå to fluer med ét smæk: Vi kan sikre bedre fysiske rammer til blandt andet vores børn i daginstitutioner og skoler og til de ældre på vores plejecentre.

Og samtidig bidrage til, at arbejdsløsheden holdes nede.

Nu har regeringen og kommunerne indgået en aftale om økonomien for 2021, der giver plads til endnu flere investeringer i at bygge nyt og renovere gamle bygninger. Aftalen giver kommunerne mulighed for at bruge 21,6 mia. kroner til næste år.

Det er halvanden milliard mere, end der var aftalt for i år.

For en kommune som Frederiksberg betyder det, at vi bør hæve ambitionerne på bygge- og anlægsområdet, når vi straks efter sommer skal forhandle om budgettet for 2021.

Vi har mange forslag til forbedringer af byens skoler, cykelstier og veje.

Fx må det snart være på tid, at den allerede aftalte cykelsti på FrederiksbergAllé realiseres, og at vi går i gang med forundersøgelser til en nedgravning af Roskildevej, så Søndermarken og Frederiksberg Have kan bindes sammen, og vi kan få et større, rekreativt område.