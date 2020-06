Vild video af mennesketomt København går viralt: ‘Vi er meget beærede’

Nikolaj Trane Karstenberg og Christian Heldbo Wienberg er gået viralt med deres video ‘COVIDHAGEN’, der skildrer et mennesketomt København.

Hvad ville du gøre, hvis du var mutters alene i København? Et bud er at spille golf på Kongens Nytorv eller bruge Nationalbanken som lærred.

Idéen til en video om et mennesketomt København opstod for flere år siden, da de to venner Nikolaj Trane Karstenberg og Christian Heldbo Wienberg jammede over, hvordan de kunne lave en fed video af København.

Da coronakrisen indtraf, opstod der en mulighed for at få de filmiske drømmeskud i hus.

»Vores mål var at vise et forladt københavn pga. corona på en opløftende måde. Der er billeder fra hele verden, som viser de forladte storbyer, men ens for dem er, at de er så dystopiske. Det var så melankolsk det hele. Ingen havde brugt den kulisse til noget opløftende, så vi ville gerne vende bøtten på hovedet og give folk et smil i en tid, hvor der ellers ikke er meget at smile af,« siger de to unge mænd om deres film.

Har brugt 250 timer

De to unge mænd har alt i alt brugt cirka 250 timer på at lave og redigere videoen samt at klippe diverse folk ud af optagelserne, så København fremstod helt øde.

Undervejs har Nikolaj Trane Karstenberg og Christian Heldbo Wienberg stiftet bekendtskab med politiet i to omgange, blandt andet da en borger havde ringet til ordensmagten, fordi borgeren kunne se en mand iført gasmaske spadsere frem og tilbage på Langebro.

Anden gang var da de skulle optage klippet, hvor Christian Heldbo Wienberg bruger Nationalbanken som biograflærred.

»Da vi optog scenen ved Nationalbanken, blev vi stoppet et par unge politifolk. De var mest af alt nysgerrige på, hvad vi havde gang i, og vi fik en sludder med dem. De sluttede af med at sige: ‘bare I ikke springer Nationalbanken i luften, så er det fint.’«

Ud over fede oplevelser og gode minder har de to filmglade mænd fået en masse positive tilkendegivelser på deres video med i bagagen, ligesom de har gæstet TV2 for at snakke om filmen i Go’ Aften Live.

»Vi er super beærede over, hvor godt folk har taget imod den. Nogle bliver helt nostalgiske, mens andre spotter personer, vi har overset, og skriver det i kommentarfelterne. Det er sjovt at læse med, men vigtigt er nok bare, at det har bragt et smil på folks læber,« lyder det fra de to filmskabere.

Du kan se filmen i 4k her:

