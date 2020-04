Parkeringsanarki i Indre By

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning

Af Mads Aarup, Magstræde 11

Det er tydeligvis gået op for bilisterne i Indre By, at P-vagterne er midlertidigt forsvundet under Corona-krisen.

Her tre billeder fra i mandags ved middagstid.

50% ulovligt parkerede biler i Strædet:

80% ulovligt parkerede biler i Kompagnistræde:

100% ulovlig parkering på gågaden Gammel Strand:

Selvom der stadig er reduceret aktivitet i København, er det ærgerligt at legitimere ulovlig parkering ved at undlade kontrol, og dels er der lagt op til trafikale problemer, når pulsen i gaderne atter stiger.

Andre nyheder

Hvad er planerne for genoptagelse af kontrol med parkering?