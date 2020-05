Lad nu vores unge køre studenterkørsel: »Den oplevelse må vi ganske enkelt ikke nægte dem«

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Katarina Ammitzbøll (K), folketingsmedlem

Jeg husker tydeligt tiden omkring afslutningen af min ungdomsuddannelse. Det tror jeg, mange gør.

Sommerfuglene i maven. Følelsen af frihed efter hårdt arbejde og bunkevis af afleveringer og lektier. Kulminationen af tre år med blod, sved og tårer.

Men ikke mindst forventningens glæde over at skulle køre den traditionelle studenterkørsel. Hvor ville jeg nødig have undværet netop den del af det. For den dag står stadig som den sjoveste dag i mit liv. Det er meget mere end bare en køretur i en lastbil – det er afslutningen på en epoke i éns liv.

Derfor under jeg virkelig vores unge, at de kan komme op i vognen med vind i håret og sol i ansigtet, skåle med deres skolekammerater og bare have den fest, som man skal have, når man bliver student.

Det er så fortjent.

Men vi befinder os i en krise, hvor vores unge i øjeblikket betaler en meget høj pris. Og ikke nok med det, så er deres mulighed for at opleve denne helt unikke ’én gang i livet’-oplevelse også truet.

Selvom det er mange år siden, husker jeg tydeligt dagen, hvor jeg som 17-årig havde dimission på gymnasiet. Turen rundt i Gribskov Kommune til klassekammeraternes forskellige hjem. Jeg får stadig et sug i maven, når jeg tænker tilbage på den festdag.

Hvis forsamlingsforbuddet hæves til mellem 30-50 personer, alt afholdes udendørs, og syge og svagelige holder sig i behørig afstand, så skal vores studenter fra alle ungdomsuddannelser have lov til at fejre og køre.

Min indbakke gløder af mails fra kommende fortvivlede studenter. Og jeg forstår dem godt.

Lad os nu lade vores unge have lov til at køre studenterkørsel. Den oplevelse må vi ganske enkelt ikke nægte dem.