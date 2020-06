Kan vi ikke starte med at blive enige om, at …

… der er mangel på ledige p-pladser på Gammelholm?

Af David Suárez, Peder Skrams Gade 26B

Vi kan jo gå en tur rundt i kvarteret i det gode vejr, så vi ved selvsyn kan se, at ledige p-pladser er en mangelvare. Det er nemlig kun tidlig lørdag og søndag morgen, når gårsdagens gæster er kørt hjem igen og dagens nye besøgende endnu ikke ankommet, man umiddelbart kan finde en ledig p-plads. Coronakrisen understøtter min påstand, for i den periode hvor landet var lukket ned, var det intet problem at finde en p-plads på Gammelholm, men nu hvor normaliteten så småt er vendt tilbage (og gudskelov for det), er det atter slut med ledige p-pladser.

Nu hvor vi er enige om, der er mangel på p-pladser på Gammelholm, kan vi så også blive enige om, at det mest rimelige må være at tilgodese Gammelholms egne beboere med en p-plads og forfordele alle de udefrakommende bilister?

En løsning, som nemt bør kunne implementeres, er, at sætte prisen for parkering på gadeplan op til fx kr 150 i timen og ned til blot kr. 25 i et p-hus. Desuden skal der udvikles en smart app, som integrerer alle byens p-huse og guider bilisterne hen til nærmeste ledige p-plads samt giver mulighed for pladsreservation. Endelig kan der tilbydes gratis offentlig transport i city, hvis man har en gyldig p-billet fra et p-hus. Det vil reducere antallet af bilister markant (og dermed også forureningen), som cirkler rundt i Gammelholms gader på evig jagt efter en ledig p-plads, imens vi lokale beboere kan parkere i nærheden af vores bopæl.

NB: Nu hvor det går så godt med at blive enige, skal vi så ikke også opfordre kommunen til at sætte loft over, hvor mange p-pladser som må inddrages til håndværkere m.fl. på samme tid i et givent område? I de sidste to år har adskillige p-pladser på Gammelholm været optaget af byggematerialer, containere, kraner, lifte, skurvogne, stilladser mv., hvilket har gjort kampen om de få resterende p-pladser endnu hårdere.