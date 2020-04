Borgmester kigger i corona-krystalkuglen: »København går ikke på røven, men det bliver fem tunge år«

Sommeren over holder vi skindet på næsen, men herefter kan korthuset vælte. Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard frygter 50.000 nye arbejdsløse i hovedstaden til efteråret

”Lige nu er København hårdt ramt, men næste bølge kan blive meget værre, og det er selvfølgelig den vi skal have vores fokus på”.

Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) er egentlig ikke pessimistisk. Hun er bare ærlig.

”Lige nu holder mange skindet på næsen. Der er måske ordrer i bogen lidt endnu, der er lidt på kistebunden, der er hjælpepakker der holder små og større virksomheder i live, og andre spænder livremmen ind. Lige nu går det akkurat lige, for de fleste. Og mon ikke hjælpepakkerne bliver forlænget hen over sommeren, det tror jeg. Men hvad så efter? Lad os sige at samfundet åbner helt op 1. september … hvad med alle dem der har været hjemme med lønkompensation? Er der job til dem, eller kommer de tilbage til en fyreseddel? Vi ved det ikke. Åbner vi helt op? Kommer turisterne? Vi ved det ikke”, siger Cecilia Lonning-Skovgaard til KøbenhavnLIV, og fortæller, at der lige nu i København er registreret over 7.000 flere arbejdsløse sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Det tal kan meget vel stige ret kraftigt.

Mådehold gør kun krisen værre

Borgmesteren vurderer, at københavnernes mådehold nu vil forstærke krisen, og sende flere ud i arbejdsløshed.

”Turisme- og oplevelsesøkonomien vil realistisk set lide mest under denne krise, og gør det allerede. Og her vil mange mennesker miste deres arbejde. Alene den økonomi bærer cirka 60.000 jobs i hovedstaden. Og hvis ikke de store som Tivoli, Den Blå Planet og ZOO og andre holder helt åbent, så kommer ikke engang jyderne på sommerferie, så noget af økonomien kunne reddes”, siger Cecilia Lonning-Skovgaard og fortsætter.

”Men jeg frygter også, at mådehold på grund af frygt for fremtiden vil betyde, at københavnerne nu og hen over sommeren holder igen med besøget på den gode restaurant når det igen er muligt, og holder igen med at sætte renoveringen af kælderen eller andre byggeprojekter i gang. Det vil i så fald kun gøre krisen endnu værre. Det vil jeg gerne advare imod. Lad os holde hjulene i gang”, siger borgmesteren og fortsætter.

”Men jeg tror desværre at mange firmaer vil knække nakken i efteråret, og op til 50.000 flere arbejdsløse er nok meget realistisk. Desværre. Det er mange mennesker. Det er mange familier”, siger Cecilia Lonning-Skovgaard til KøbenhavnLIV.

”Vi kan være mere large”

Den seneste tid efter at Danmark er genåbnet delvist, har beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard besøgt adskillige virksomheder. Alt fra restauranter og hoteller til større håndværkervirksomheder og små detailhandelsbutikker er blevet besøgt, og billedet er klart for borgmesteren.

”Der er ingen tvivl om, at alle kæmper det bedste de har lært, og det vil vi selvfølgelig gerne bakke om i den grad vi kan. Lige nu og her kan vi gøre flere ting. Vi kan kigge på gebyrer og andre betalinger, som vi kan udsætte eller sløjfe i en rum tid. Så vi ikke er skyld i at give den skrøbelige virksomhed dødsstødet ved at opkræve gebyrer eller andet. Det går jo ikke. Vi kan være mere large i forhold til caféerne og give dem lov til at have otte borde ude foran frem for de måske tre borde de i første omgang fik tilladelse til. Så vi på den måde kan give dem bedre muligheder for at tjene penge. Og så skal vi finde nogle ’fast-track’ løsninger så vi rykker hurtigere på at sætte byggeri og anlægsopgaver i gang. Der kan normalt gå over et halvt år med proces før første spadestik tages. Det skal vi finde løsninger på, så det går markant hurtigere”, siger borgmesteren med henvisning til de mange byggeri- og anlægsopgaver man kan og vil fremrykke fra Københavns Kommunes side.

Omskoling og fokus på jobåbninger

”Der er ingen tvivl om, at vi skal fremrykke og igangsætte så mange anlægsopgaver som muligt. Det bliver helt klart byggeriet der i høj grad skal få os ud af denne krise. Og vi kan gøre meget for at støtte op. Vi skal være skarpe på hele jobskabelsesdelen. Vi skal droppe de hovedløse CV-kurser, og så skal vi målrettet finde de reelle jobåbninger, og omskole arbejdsløse akademikere og alle de der mister deres arbejde i turist- og oplevelsesbrancherne, til der hvor de nye jobs kommer. Og det skal gå hurtigt. Vi skal lave korte intense uddannelsesforløb og vi skal se på alle mulige incitamenter i denne proces. Det er altafgørende, at vi er skarpe på omskoling og fokus på de reelle jobåbninger. Ellers lykkes vi ikke”, siger borgmesteren, og understreger, at Københavns Kommune er velpolstret og kan stå i mod stormvejret de kommende år.

”Vi havde et godt udgangspunkt til denne krise. Også økonomisk. Heldigvis. Så København går ikke på røven, men det bliver fem tunge år. Det skal vi være ærlige om. Det bliver tungt. Men vi kommer igennem krisen hvis vi gør os umage”, siger beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard til KøbenhavnLIV.