Ny platform går ind i kampen mod tomme butikslokaler i København

Der er mange butikslokaler, der står tomme rundt omkring i København. Og det er kun blevet værre med corona. Den nye platform Spotly vil revolutionere ejendomsmarkedet med en ny platform, som gør det muligt for butiksindehavere at udleje i kortere perioder til kreative eller små erhvervsdrivende – lidt ligesom Airbnb gør for private boliger.

I begyndelsen af 2020 stod 5,4 procent af Københavns butikslokaler ledige, hvilket svarer til mere end 67.700 kvadratmeter. Tallet er endnu højere nu – set i lyset af corona. Udover de tomme lokaler er der hundredvis af butikker og lokaler, hvor indehaveren kæmper for at overleve.

Den nye platform Spotly vil gøre en ende på lokaler, der står øde hen i København.

Spotly arbejder nemlig med at give københavnske butiksindehavere mulighed for at skabe midlertidige lejeaftaler med små erhvervsdrivende og kreative, der omvendt mangler et sted at udstille deres produkter eller kunst.

Det er en deleøkonomiplatform, der ligesom Airbnb sørger for, at pladsen i København bliver udnyttet.

»Spotly gør det muligt at leje enten hele eller dele af butikslokaler fra én dag til tre måneder – og helt ned til 1 kvadratmeter. Det er godt for indehaveren af lokalerne, som får hjælp til huslejen, men samtidig godt for de kreative, som har brug for synlighed, men ikke har råd til lange lejekontrakter,« siger Martine Moflag, der er grundlægger af Spotly.

Deleøkonomi i erhverv

Platformen fungerer sådan, at hvis man har ekstra plads eller tomme lokaler, så kan man annoncere det på Spotly. Interesserede kan så anmode om at leje i en midlertidig periode – fra tomme fabrikshaller på flere tusind kvadratmetre til spots helt ned til 1 kvadratmeter, og perioden kan være helt ned til én dag. Og det er det, der gør at Spotly skiller sig ud. Markedet er nemlig præget af lange lejeperioder, og mange små ejerdrevne eller uafhængige steder er under stort pres. Nu kommer der fleksibilitet.

Konceptet

Spotly er Airbnb for butikker. Det er en co-sharing-platform, som bygger på ambitionen om dels at udnytte den store mængde ledig plads i butikker over hele landet, og dels muligheden for kunstnere og kreative til at udstille til en pris, som de kan betale.

Spotly giver mulighed for korttidsleje af showroom plads. Spots, forretninger, caféer, restauranter, gallerier og så videre kan leje plads ud til midlertidige pop-ups og showrooms. Spotly arbejder med spots fra flere 1000 m2 ned til 1m2 og lejeperioder der rækker fra 1 dag til en maksimal lejeperiode på 3 måneder.