Komikere optræder med gratis stand-up hjemme i din gård

Trænger din ejer-, andels- eller lejerforening til et godt grin? Så kan I få komikere ud gratis i gården.

Et hold stand-up komikere er klar til at komme ud til jer gratis på hverdage, hvis I trænger til lidt underholdning – sammen, hver for sig – i jeres ejendom. Fredag og lørdag tager de lidt penge for det.

Holdet har allerede fået en del henvendelser, men har stadig plads i kalenderen, hvis I kunne tænke jer, at de kommer ud til jer. Man kan se showet fra sit vindue, sin altan eller i gården – på afstand.

Kulturen kommer til jer

Det er 46-årige Rodrigo Galindo, der sammen med et netværk af komikere, har iværksat konceptet. Når københavnerne ikke kan komme ud til kulturen, kommer kulturen til jer. Simpelthen.

Komikerne har erfaring fra ’Open Mics’ rundt omkring i det ganske land og nyder at udføre stand-up for sjov.

»Vi er et sted mellem fem og otte komikere i forskellige aldre med blandet erfaring, der kommer ud,« fortæller Rodrigo Galindo, der bor på Nørrebro og til dagligt er familieterapeut.

Nogen har meget erfaring, mens andre er helt nye i faget.

Komikerholdet var for første gang ude i en gård på Frederiksberg i går og optræde. Og de har lydudstyret i orden med mikrofoner og det hele.

I morgen turnerer de videre i Lundtoftegade, hvor de har en lydbil med sig. Og så er de booket torsdag og søndag i næste uge.

Book dem nu

Når folk henvender sig til Rodrigo Galindo, skriver han ud i et komikerforum og samler et hold til de forskellige dage. De fleste har i forvejen et repertoire af komik, og så hiver de gerne en lille corona-joke ud af ærmet i ny og næ, der forhåbentlig kan lette stemningen lidt i denne alvorlige tid.

Rodrigo Galindo har i hvert fald én klar:

»Kina har som konsekvens af COVID-19 ændret nationalretten til det mere politisk korrekte Forloren Flagermus.«

Han synes, det er vigtigt, at kulturen og underholdningen kan komme hjem til folk i disse tider, men kunne også godt finde på at forlænge konceptet til tiden efter lockdown.

»Der er mange, der ikke tager nok ud og oplever kulturen. Det her kunne gøre det nemmere for mange: At kulturen kom ud til dem,« siger han.

Hvis jeres gård trænger til lidt spas, kan I kontakte Rodrigo Galindo på messenger eller på Facebookgruppen ’Comedy Dinner & Dance Club’.

Det koster penge at hyre holdet fredag og lørdag, fordi der er et kodeks i komikermiljøet om ikke at optræde gratis i weekender.

»Dog er alle rutiner sat ud af spil, men for at respektere dette, tager vi lidt for det fredag og lørdag,« forklarer Rodrigo Galindo og fortsætter:

»Dog vil vi gerne komme ud gratis på hverdage.«