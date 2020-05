Staycation: Kendt bloggerpar giver tre tip til ferie i Danmark

De har rejst rundt i det meste af verden. Dokumenteret det på deres Instagram The Travel Book. Gjort det til deres liv og gjort det til en levevej.

Så kom corona.

Bloggerne og forfatterne Rasmus Lythcke og Karoline Bang Thøfner var i Malaga, da de pludselig var nødt til at afbryde rejsen og tage hjem.

Efterfølgende blev grænserne lukket, og resten har du nok allerede læst og hørt en masse om.

Men hvad gør en rejseblogger, når grænserne er lukkede?

Skriver en bog om staycation – ferie i Danmark.

»Vi har altid rejst udenlands. Vi har altid rejst langt væk. Vores fokus var altid at opdage ny mad og lære af nye kulturer. Vi vidste jo godt, hvad Danmark var. Men vi fandt ud af, at Danmark er noget helt andet og meget mere, end det vi kender fra København,« siger Rasmus Lythcke.

Heldet ville, at de i sommeren 2019 havde rejst rundt i nogle af kongerigets fjerneste afkroge, og det er nu blevet til en bog, som kan inspirere andre til at gøre det samme i en tid, hvor udlandsrejserne er blevet noget sværere.

»Bogen tager udgangspunkt i vores rejser i Danmark. Det er til inspiration, men det er ikke et katalog med alt muligt i. Det er kun steder, som vi har været og kan anbefale,« siger Rasmus Lythcke.

Stederne har det til fælles, at de på en eller anden måde arbejder med at forbedre klima og miljø.

»Vi er ikke aktivister eller eksperter, men vi har valgt at, der skal være fokus på bæredygtighed, fordi det er vores interesse,« siger han.

Her kommer tre anbefalinger fra deres tur fortalt af Rasmus Lythcke:

Øen med de stærke kvinder

»Læsø er en smuk ø, som på mange måder er selvforsynende. Da vi ankommer til øen, kom vi i kontakt med en kvinde, som havde et hus med et helt utroligt tang-tag. Det var stort, idyllisk og smukt at se på. Ved siden af drev hun en gårdbutik med lokale varer og fantastiske dyr.

Senere på samme ø mødte vi en anden kvinde, som brugte tang på en anden måde. Hun tog os med ud i vandet, og så stod vi og klippede tang, som vi senere stegte på panden over bål. Det smagte helt vildt godt.

Hun har slået sig sammen med en masse fiskere, der alligevel har tang med ind fra deres ture. Det giver de hende i stedet for at lade det gå til spilde. Hun laver det så til mel, sukker, chips og alt muligt andet.

Efter mødet med de to kvinder gik det op for os, at mange af forretningerne på Læsø er drevet af kvinder. Det skyldes ifølge en gammel historie, at når mændene tog ud og fiskede og lang tid efter vendte hjem, så ville de bestemme i husene, men det ville kvinderne ikke finde sig i. I stedet byggede de nogle små hytter, Hummerhytterne, som ikke var særlig store, men der var lige plads nok til, at mændene kunne sove der. Imens styrede kvinderne butikkerne og det daglige liv,« fortæller han.

Stenkæmperne på heden

»Vi kørte forbi Lolland Falster på vej til det sydfynske øhav.

Jeg har altid tænkt, at det var et sted, som mange kørte igennem, men hvor de færreste stopper op. Vi tog ud til Maribo, hvor vi boede hos et ægtepar, som har et dejligt bed & breakfast.

Det her ægtepar sagde til os, at hvis det var dem, som var her for første gang, så ville de tage til Dodekalitten.

Lidt før solnedgang hoppede vi i bilen og kørte ud på en masse marker og helt ud mod den nordlige del af kysten. Vi stoppede ved en skov og gik ud langs træerne.

Så kom vi til en forhøjning, hvor der var en mark med korn og for enden af den vej, stod der de her stenmonumenter. Der var ingen mennesker, og vi kunne ikke helt vurdere, hvor store de var på afstand.

Det var først, da vi kom derop, at vi så de her ni meter høje stenfigurer, som er en blanding af stenstøtterne på Påskeøen og Stonehenge i England.

De var fuldstændig unikke som de stod der i en cirkel. Mens vi stod der, begyndte solnedgangen at danse i lilla farver, og så kom der pludselig nogle lyde.

Der var et musikalsk instrument i stenene, som opfangede placeringerne fra planeterne, og lavede de her unikke lyde.

Jeg er ikke overtroisk eller særlige spirituel, men det var majæstetisk. Det gav et sug i maven,« fortæller han.

Luksuskranen i København

»Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Altså, det ligger et stenkast fra vores lejlighed, men da vi var der føltes det som om, at vi var i en anden verden.

Det er en den her gamle kul-kran, som de har bygget om i stedet for at rive den ned. Og så har de flyttet den 150-200 meter for at få den helt ud i isolation. Den er lavet, så hele underdelen er en glasboks, som kan bruges som mødelokale et par meter over jorden.

Går du en etage højere op, har du en terrasse, og længere oppe i det gamle maskinrum, hvor der er fyldt med tandhjul, har de lavet et hotelværelse med en masse dansk design og naturmidler.

Det gamle førerhus er lavet med et sofa-lounge arrangement. Her er du så 18 meter over jorden. Det er luksuriøst. Der er også en spa-afdeling, hvor du kan køre dørene fra og bare sidde og tage byen ind. Og der er ingen andre end dig.

Det er nok en af de mest specielle hotel-oplevelser vi har haft i hele verden,« siger Rasmus.

Parrets nye bog med spandevis af anbefalinger kan købes på deres hjemmeside.

Se meget mere fra deres tur her: