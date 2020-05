Drømmen er gået i opfyldelse for Sankt Annæ Gymnasium

Med tre fondsbevillinger til en samlet sum af cirka 33 millioner kroner, kan drømmen om et nyt musikhus gå i opfyldelse for Sankt Annæ Gymnasium. Musikhuset vil give skolen de bedste rammer for at udvikle fremtidens musiktalenter.

Sankt Annæ Gymnasium er kendt for at uddanne kandidater til musikkonservatorierne og ensembler. Når fremtidens aspiranter skal udklækkes på skolen, bliver det i tip top omgivelser.

Det nye musikhus med en koncertsal og flere øvelokaler er på plads. Det sker med to ekstra bevillinger på i alt 8,5 millioner kroner fra Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. I efteråret modtog skolen omkring 25 millioner kroner til byggeriet af A.P. Møller Fonden.

Fonderne er alle stolte af at kunne bidrage til det splinternye musikhus.

»Sankt Annæ spiller en unik rolle for musikkens fødekæde – skolen er rugekasse for talenter inden for hele det danske musikliv. Fonden har gennem mange år støttet skolens kor, koncerter og dirigenttalenter. Nu ser vi frem til at følge det løft, som en ny bygning kan give vækstmiljøet omkring musikken,« fortæller direktør Frank Rechendorff Møller fra Augustinus Fonden.

De første skitser til byggeriet er på plads, men der er endnu ikke truffet beslutning om den arkitektoniske udformning af det nye musikhus.

Første spadestik til det nye musikhus forventes at ske i foråret næste år med håb om, at byggeriet kan indvies i sommeren 2022, hvor musikhuset får en central og synlig placering foran bygningerne.