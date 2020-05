Pinseguide: Det kan du lave i København

Vejrudsigten siger mellem 23 og 24 grader, Danmark er så småt ved at genåbne, og de fleste af os har fri. What‘s not to like? Har du også et par fridage i anledningen af pinsen? Vi guider dig igennem sjove og hyggelige ting, du kan lave i København.

Tag en tur på stranden

UV‘en rammer 6, og solen skinner på fulde drøn hele pinsen, så den skal da stå på årets første dukkert i havet. Vejrudsigten lover 23 grader søndag og 24 grader mandag, og vandtemperaturen er omkring 16,7 grader ved Amager, så det er slet ikke så isnende koldt mere. Hvis du ikke er en vandhund, så er der også god mulighed for at få en god tan. Men husk solcremen. Når UV’en er over 3, anbefales det, at man beskytter sig med solcreme.

Hvis du skal planlægge en tur på stranden, så tænk over steder, hvor der er god plads, så vi kan holde afstand. Der er rigtig mange danskere, der har fri og skal på stranden.

Her: Amager Strand, Kastrup, Svanemøllen, Bryggen, Valby, Sluseholmen, Bellevue, Nordhavn, Ofelia Strand, Hellerup Strand, Fisketorvet.

Besøg Glyptoteket

Glyptoteket er netop genåbnet og har dermed også åbent i pinsen. Du kan blandt andet se udstillingen ‘Samleren i skyggen. Helge Jacobsens pinakotek.’

Helge Jacobsen var søn af bryggeren Carl Jacobsen. Han viede sit liv til at skabe fransk kunst. Helge var ligesom sin far uddannet brygger. Ham og hans bror Vagn skulle overtage Carlsberg, men sønnerne levede ikke op til Carl Jacobsens forventninger, og Helge fik aldrig nogen ledende rolle i bryggeriet.

Udover Helge Jacobsen kan du opleve græsk, romersk, ægyptisk kunst og meget, meget mere.

Når du trænger til at hvile benene, kan du besøge Picnic eller nyde klimaet under palmerne i Vinterhaven.

Glyptoteket har åbnet søndag og mandag fra 10 til 17. Køb indgangsbillet her.

Her: Dantes Plads 7

Drik iskaffe på en café

Det er ikke særlig lang tid siden, at caféer, barer og restauranter fik grønt lys til at genåbne med visse restriktioner. Coronasituationen har forårsaget hårde kår i restaurationsbranchen, så hvorfor ikke tage ud og støtte din lokale yndlingscafé? – Måske med en gammel ven, din mor eller kæreste.

Det er iskaffe-sæson, og sådan én drikkes bedst udenfor på caféstole, mens man kigger på mennesker.

Her: Hele København

Spis Bao og nyd kølig rosé

I dag – søndag 31. maj – holder Kødbyens Rosébar ‘Bao & Rosé’. I den anledning kan Baos med spicy chicken, hjemmelavede tempurarejer og veggie med sprød blomkål og goma købes for 50 kroner. Du kan selvfølgelig også få en flaske kølig rosé – i dag til 100 kroner.

Sol, rosé og bao. Det lyder ikke helt dårligt.

Kødbyens Rosébar åbner klokken 15 og lukker klokken 24. Det er jo helligdag i morgen.

Her: Skelbækgade 5

Pinseloppemarked

Haveforeningen Frederikshøj holder pinseloppemarked søndag 1. juni klokken 11 til 17.

Gå på opdagelse efter gode loppefund i de forskellige haver, og sørg for selv at have håndsprit med. Der vil være genbrugsguld for enhver smag.

Se kortet over standene.

Her: Thomas Koppels Allé

Mandagsjazz

Slut pinsen af med mandagsjazz 1. juni på Blågårds Apotek. Festlighederne er fra 20 til 23, og jazzgæsterne er musikerne Johannes Blöndal Wamberg, Anders Krogh Fjeldsted, Andreas Fryland og Simon Thorsen.

Saxofonisten og værten Simon Thorsen står for en mandag aften på Blågårds Apotek med jazz-jam. Om du er jazzentusiast eller bare synes, at det er ret hyggeligt at lytte til, så er du velkommen. Der er gratis entré.

Her: Blågårds Plads 2