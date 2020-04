Spørgsmål til sundheds- og omsorgsborgmesteren: Har vi passet godt nok på plejehjemsbeboere i Københavns Kommune?

Hvordan kan det være, at plejehjemsbeboere fortsat smittes med Covid-19, når der er er indført besøgsforbud på plejehjemmene? Hvem smitter plejehjemsbeboere, som er særligt sårbare i denne tid, og har man sikret sig optimalt mod dette i Københavns Kommune?

Det er spørgsmål, som Det Konservative Folkeparti vil have sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling til at svare på, når der i dag afholdes Borgerrepræsentationsmøde.

KøbenhavnLIV har spurgt Sisse Marie Welling på forhånd, som har svaret via mail.

Borgere smittes trods besøgsforbud

Siden Covid-19 kom til Danmark er 28 borgere på plejehjem i Københavns Kommune konstateret smittet, og af disse er 24 borgere igen blevet erklæret raske (tallene er opgjort 22. april).

For at mindske risikoen for smitte blandt plejehjemsbeboere udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed i slutningen af marts et midlertidigt forbud mod besøg på landets plejehjem. Alligevel er plejehjemsbeboere efterfølgende blevet smittet med Covid-19, og det kan der være flere årsager til dette, udtaler sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling:

»Smitten på nogle af vores plejehjem kan meget vel være kommet ind, før der blev indført et besøgsforbud, på samme måde som den er kommet ind på eksempelvis arbejdspladser, før medarbejderne er blevet sendt hjem. Derfor har det desværre være forventet, at virus også ville finde sin vej ind på nogle af vores plejehjem, eftersom hele vores samfund står midt i en epidemi,« udtaler Sisse Marie Welling.

At der er bragt smitte ind på plejehjemmene inden der kom besøgsforbud kan være én årsag til fortsat smitte på plejehjem. En anden årsag kan være, at personalet på plejehjemmene har været medvirkende til at skabe smitte. Det skyldes blandt andet, at man, som bekendt, kan være smittet i flere dage, før man begynder at vise symptomer. Sisse Marie Welling udtrykker ærgrelse over, at der ikke har været større mulighed for teste personale tidligere i forløbet:

»Vi ville gerne have testet flere tidligere, men først nu er retningslinjerne fra myndighederne og kapaciteten i regionen til stede til at få testet både medarbejdere og beboere bredt på de plejehjem, hvor der er konstateret smitte. Det er jeg glad for,« udtaler Sisse Marie Welling.

Foruden at teste personale i det omfang, det har været muligt indtil nu, understreger Sisse Marie Welling, at plejehjemmene i Københavns Kommune under hele forløbet har fulgt de officielle anvisninger, der er kommet fra sundhedsmyndighederne, hvad angår værnemidler, afstand og isolation. Hun fremhæver desuden, at Københavns Kommune i enkelte tilfælde er gået forud for anvisningerne:

»Faktisk indførte vi allerede forud for de nye retningslinjer testning af alle på de berørte plejehjem,« udtaler Sisse Marie Welling.

Smitterisiko trumfer mental sundhed

Ældre Sagen udtrykte i slutningen af marts bekymring for, hvad vedvarende besøgsforbud kan betyde for plejehjemsbeboernes mentale sundhed. KøbenhavnLIV har spurgt sundheds- og omsorgsministeren, hvordan Københavns Kommune forholder sig til denne bekymring. Sisse Marie Welling udtaler, at der tages flere tiltag for at skærpe fokusset på den mentale sundhed:

»Vi er ligesom mange andre – herunder Ældre Sagen – meget optaget af at sikre, at de ældre på plejehjem trives så godt som muligt, også i denne særlige tid, hvor de ikke kan få besøg af deres pårørende. Derfor har medarbejdere og ledelse på plejehjemmene gjort rigtig meget for at tage særlige initiativer, der kan være med til at aktivere og skabe gode og hyggelige rammer for socialt samvær inden for de rammer, der nu engang er. Vi er dog ved at kigge på, hvad der kan lade sig gøre i forhold til igen at lade pårørende besøge vores plejehjem,« udtaler Sisse Marie Welling.

Sisse Marie Welling understreger dog også, at der ikke foretages tiltag, som sætter smitterisikoen over styr: »Men det er helt afgørende, at vi fortsat beskytter de ældre bedst muligt i forhold til smitterisiko. Det indebærer, at vi skal kunne sikre, at det kan ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde,« udtaler Sisse Marie Welling.