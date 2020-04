Flere butikker åbner igen – stille og roligt

Dørene åbnes til flere butikker i Indre By her efter påske. »Men vi lukker ikke flere kunder ind, end at vi kan holde behørig afstand.«

I takt med at Danmark så småt er ved at åbne igen, åbner flere af byens butikker igen dørene efter at have været lukket ned i en periode. Corona-situationen har tvunget frisører, restauranter, cafeer, stormagasiner og butikker i storcentre til at lukke, og mange andre butikker valgte af gå samme vej.

Men nu står der igen ’Åben’ på skiltet i døren hos flere butikker i byen. Blandt andet hos Kgl. Hofleverandør P. Hertz, der har genåbnet butikken tirsdag.

»Vi vil fortsat opretholde et højt hygiejne-niveau i forretningen og ikke lukke flere kunder ind i butikken end, at vi kan holde behørig afstand,« skriver smykke- og juvelerbutikken, der til at begynde med har åbnet med begrænsede åbningstider, der vil blive justeret løbende.

Også boghandlen Arnold Busck i Købmagergade har igen åbnet for den fysiske butik.

Vi prøver os frem

Hos tøjkæden Companys med butik på hjørnet af Strøget og Bremerholm gør medarbejderne sig klar til at åbne igen onsdag – stille og roligt, som de skriver på Facebook.

»Vi må prøve os lidt frem,« lyder det fra butikken, der åbner med begrænset bemanding og fortsat fokus på afstand og få kunder i butikken ad gangen.

Også tøjbutikken Axel på hjørnet af Kristen Bernikowsgade og Antonigade åbner igen onsdag 15. april – dog med begrænsede åbningstider.

»Vi opfordrer alle til at holde afstand i butikkerne af hensyn til både kunder og personale. Vi glæder os til at tage imod dig igen. Husk at passe på jer selv og hinanden,« skriver Axel i en Facebook-hilsen til deres faste kunder.