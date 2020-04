Borgmester erkender affaldsproblem på byens grønne perler: Vi skulle have været hurtigere ude

Byens grønne områder flyder med skrald. Den ansvarlige borgmester lover bedring inden længe.

Vejret er skønt. Sundhedsmyndighederne anbefaler, at folk mødes udendørs. Restauranter og cafeer må ikke have kunder i butikken, så de sælger take away i diverse beholdere.

Hold det sammen med, at kommunens renholdsfolk har været på 30 procent af deres normale kapacitet.

Det giver overfyldte affaldsspande, fugle der spreder det rundt omkring, og frivillige borgere, som tager sagen i egen hånd.

Rigtig mange af jer har sendt billeder til os fra parker, hvor skraldet flyder, og flere af jer har diskuteret og debatteret på vores Facebook-sider om problemet.

Vi har været for langsomme

Vi satte os ned sammen med teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (Ø) for at få svar på, hvad der gik galt.

Hun forklarer, at regeringen i starten bad om, at kommunerne sendte mange medarbejdere hjem, som ikke besad kritiske funktioner.

»På det tidspunkt var mange hjemme, så 30 procent kapacitet virkede som det rigtige på det tidspunkt,« mener borgmesteren.

Senere er byen blevet taget meget mere i brug, og borgmesteren erkender, at man har været for langsom til at komme op i omdrejninger. Det skyldes flere ting.

»Vi skal sikre ordentlige forhold for medarbejderne. For selvom de kører ude, så skal vi sikre, at de kan komme i bad. Der er skurvogne, hvor de sidder sammen og biler med flere medarbejdere i. Det betyder, at vagter skal planlægges, og medarbejderne skal arbejde mere forskudt. Det skal der lægges helt nye planer for, og det er vi i gang med nu,« siger hun.

På Frederiksberg er renhold kritisk

Hun fortæller desuden, at en del af forvaltningens medarbejdere har været lånt ud til andre forvaltninger, hvor de blandt andet er med til at gøre rent på skoler og i institutioner.

På Frederiksberg vurderede man i modsætning til København, at renhold var en kritisk funktion fra start, og derfor har man opretholdt 100 procent af kapaciteten under corona-krisen.

Ninna Hedeager holder dog fast i, at beslutningen om at sænke kapaciteten var rigtig til en start.

»Men vi skulle allerede fra de første blev sendt hjem have lavet en plan for, hvordan vi kunne få folk tilbage på arbejde igen. Men det har været svært, og det er helt nyt farvand for os,« siger hun.

Borgmesteren fortæller, at der lige nu bliver arbejdet på at få alle mand i omdrejninger, men borgmesteren vil ikke sætte en konkret dato på.