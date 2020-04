Efter menneskemylder: Disse »hotspots« står måske for skud

De seneste par dage har Københavns Politi observeret, at byens borgere stimler sammen på større opholdssteder i København. Og det er et problem, lyder det fra overborgmester Frank Jensen (S).

»Efter at vi har fået det gode vejr, er alt for mange mennesker stimlet sammen for tæt på hinanden. Der er ingen tvivl om, at det skaber en stor risiko for smittespredning ved de her hotspots,« siger Frank Jensen ifølge Ekstra Bladet.

Derfor vil overborgmesteren og Københavns Politi nu drøfte, hvordan man eventuelt kan løse problemet. Drøftelserne vil særligt fokusere på områder som Islands Brygge, Amager Strand og Sandkaj i Nordhavn, skriver Ekstra Bladet.

»Vi overvejer sammen med Københavns Politi situationen på de her tre steder. Det er politiet, der har myndigheden, men vi samarbejder med politiet om, hvordan det her kan eksekveres,« siger overborgmesteren ifølge Ekstra Bladet.

Politichef gav løftet pegefinger

Problemet med de store forsamlinger kom særligt til udtryk torsdag aften, hvor billeder fra Islands Brygge begyndte at florere på Facebook. Det fremprovokerede blandt andet en reaktion fra Rigspolitichef, Thorkild Fogde.

»Det gode vejr synes desværre igen at trække folk til byernes rekreative områder i stort tal. Smittefaren er ikke drevet over, og Rigspolitiet er i dialog med politikredsene om problemet,« skrev han på Twitter.

Københavns Politi oplyste til TV2, at der blev givet ni påbud i kredsen i løbet af torsdagen.