Er du sunshine en dårlig oplevelse: 33-årig vanløse-borger blev filmet i solarie

Kvindelig vanløse-borger blev fotograferet ufrivilligt, da hun besøgte solcentret Sunshine. Billederne blev taget igennem et lille hul, som ejeren af solcentret endnu ikke har lukket til. Han beklager nu og lover at lukke hullet.

Af Jonas Ingvardsen og Anja Berth

De fleste foretrækker privatliv, når de tager tøjet af og lægger sig til rette i solariet for at få lidt kulør. Men sådan skulle det ikke gå for en kvindelig vanløse-borger, der besøgte solcentret Sunshine på Jernbane Allé onsdag 26. februar, inden centret lukkede på grund af corona-krisen.

Hun oplevede nemlig, at der var en høj, lys mand, som tog billeder af hende, da hun steg ud af solariet. Billederne blev taget igennem et hul, som der er imellem to af solarierne i centret. Det fortæller hun til Vanløse Bladet. Den pågældende kvinde har valgt at være anonym, da hun er bange for, at fotografen deler billederne, hvis hun træder frem.

»Den dag tog jeg sol i kabine 2, og da jeg kom ind i solcentret, lod det ikke til, at der var nogen udover mig selv. Jeg gik bare og snakkede telefon og tog solcreme på, og jeg hørte ikke nogen,« fortæller hun og fortsætter:

»Da jeg var færdig med at tage sol, kiggede jeg mig selv i spejlet for at se, om jeg havde fået kulør. I spejlet så jeg en mand oppe i venstre hjørne, der havde stukket sin arm og sit hoved hen over væggen, hvor han lå og tog billeder af mig. Jeg skreg, og han fik et kæmpechok og faldt ned i solarie 1. Der lød et stort brag, og jeg farede ud for at skræmme ham væk, men han var allerede spurtet væk,« beskriver den kvindelige vanløse-borger, der efterfølgende kontaktede politiet.

Ifølge vanløse-borgeren var det en meget ubehagelig oplevelse, der både gjorde hende vred og ked af det på en og samme tid.

»Det var vildt skræmmende. Jeg følte mig egentlig vred, men jeg hulkede samtidig som et lille barn, fordi han nu har et nøgenbillede af mig, som jeg ikke har givet ham lov til at tage. Det var så krænkende,« fortæller hun.

Konfronterede ejeren

Efter episoden ringede vanløse-borgeren til ejeren af solcentret, Kujcim Loki, og bad ham om at lukke hullet til, så episoden ikke gentog sig. Hullet er dog stadig ikke blevet lukket, og det skuffer den 33-årige kvinde, som nu frygter, at det også kan ske for andre.

»Jeg er ekstremt skuffet over, at ejeren ikke har gjort noget ved det. For hvad nu, hvis det var ens lillesøster, det skete for? Jeg blev bare så skuffet, og jeg følte mig ekstremt magtesløs efter episoden,« lyder kritikken.

Hun understreger, at hun ikke ønsker at give Sunshine dårlig omtale, for hun er selv en flittig bruger af solcentret. Hun mener bare, at hun er forpligtet til at advare andre solcentre-brugere, der risikerer at stå i samme situation.

»Jeg er ikke ude på at lukke hans forretning, for jeg kan godt lide, at der ligger et solcenter i byen. Men han har sgu et ansvar, og andre skal vide, at der er chance for, at de bliver filmet, når de tager sol. Nu er der gået to måneder, siden jeg mindede ham om det, og der er stadig ikke sket noget. Det koster ikke særlig meget at sætte en papplade op, så det synes jeg bare, at han skal gøre,« lyder opsangen.

Ejer beklager

Vanløse Bladet har efterfølgende taget kontakt til ejeren af solcentret, Kujcim Loki, og han bekræfter, at han endnu ikke har fået lukket hullet imellem kabinerne. Han beklager nu episoden og lover, at han nok skal få lukket hullet.

»Vi er meget kede af, at det er sket. Jeg kan ikke gøre andet end at lukke hullet til. Men det er et problem, man oplever i ubemandede solcentre. For man kan ikke undersøge folk, der gør sådan nogle klamme ting, fordi de dækker sig, så man kan ikke se dem på overvågningen. Jeg er total ked af det,« siger Kujcim Loki, der har haft sit solcenter i Vanløse igennem en længere årrække.

Han fortæller samtidig, at corona-krisen skabte usikkerhed om centrets fremtid, og derfor tøvede han med at lukke hullet til.

»Planen har været, at hullet skulle lukkes til, men der har været corona-krise, så jeg har været bange for, at centret skulle lukkes ned. Det er ikke sket før, og jeg har haft butikken i 17 år. Men jeg gør noget ved det nu. Jeg har selv en kone og en datter, og jeg ville også synes, det var ærgerligt, hvis det skete for dem,« forklarer Kujcim Loki.

Både Vanløse Bladet og Kujcim Loki er bekendt med kvindens identitet, og Kujcim Loki bekræfter, at han modtog et opkald fra kvinden, efter hun havde besøgt solcentret Sunshine onsdag 26. februar.