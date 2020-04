Ny reklamepolitik: Slut med enorme reklamer i bybilledet

Enorme reklamesøjler med uæstetisk lys skal fylde mindre i Københavns byrum fremover. Æstetik skal veje tungere end kommercielle hensyn, og det skal være sværere at få tilladelse til at opsætte lysreklamer i byrummet. Det er rammerne for et forslag, som politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget mandag aften, og som blandt andet bygger på et medlemsforslag fra De Radikale.

Uæstetiske stillads- og lysreklamer har flere steder mødt kritik, og nu skal reglerne være strammere, mener teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olesen (EL):

»Vi skal gøre op med kommercialiseringen af københavnernes byrum, og derfor er det godt, at kravene til generende reklamer nu bliver skærpet,« lyder det fra Ninna Hedeager Olsen.

Andre nyheder

Strengene krav til stillads- og lysreklamer

Helt konkret vil stramningen af reklamepolitikken betyde strengene krav til stilladsreklamer. De vil i udgangspunktet ikke tillades, men kan opsættes under særlige forhold, hvis de opfylder særlige størrelseskrav. Desuden vil Teknik- og Miljøforvaltningen indsætte krav til, hvor længe en stilladsreklame må være hængt op.

Det vil samtidig blive markant sværere at få lov til at opsætte lysreklamer i byrummet, og det hænger blandt andet sammen med nye lokalplaner. Her er de seneste år blevet indskrevet at »effektbelysning ikke er tilladt«. Derfor vil dynamiske lysreklamer kun kunne opsættes i de områder, der er omfattet af nyere lokalplaner, hvis der dispenseres fra lokalplanen.

I den nye reklamepolitik vil Teknik- og Miljøforvaltningen i højere grad gøre brug af byggeloven. Her er der mulighed for at regulere udformningen af stores skilte, der for eksempel placeres på tage i områder af særlig arkitektonisk eller æstetisk karakter eller i situationer, hvor et skilt er til væsentlig ulempe for omgivelserne.

Overordnet skal den nye reklamepolitik medvirke til at skabe mindre uæstetisk ’støj’ i byrummet.