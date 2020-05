Efter kritik fra forældre og skoleledere: Politikere vil undersøge rengøring på skoler

Forleden afdækkede Nørrebro/Nordvest Bladet, hvordan flere skoleledere har udtrykt bekymring over rengøringsstandarden på byens folkeskoler.

Skolelederne frygtede blandt andet, at rengøringsstandarden er så dårlig, at den medvirker til at gøre flere elever og lærere syge.

Men nu har politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget taget bestik af rengøringssituationen. På et møde i onsdags besluttede et enigt udvalg således, at der skal udarbejdes en vurdering af rengøringen på skolerne. Forslaget blev stillet af SF.

»Det er godt, at et enigt udvalg nu har vedtaget, at forvaltningen skal lave en evaluering af rengøringssituationen. Det var der behov for ovenpå de tilbagemeldinger, vi har fået fra skolerne. Derefter skal vi have en drøftelse i udvalget om rengøringsstandarden, og hvordan vi følger op det,« skriver børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen i et skriftligt svar.

Vil se på besparelser

Ifølge forældre fra Rådmandsgades Skole, hvis børn har lidt under den tvivlsomme rengøring, er der ingen tvivl om, at besparelserne på området har haft en væsentlig effekt på rengøringen.

De peger blandt andet på de 46,8 millioner kroner, der blev sparet væk fra skoler, børnehaver og andre institutioner med budgettet 2019.

Ifølge Sofie Seidenfaden (S), der er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, skal den kommende undersøgelse da også se nærmere på, om besparelserne har virket efter hensigten.

»Nu skal vi prøve at kigge på, hvad erfaringerne er ude på skolerne. Det er vigtigt at kigge på det samlede billede af rengøringen, herunder også effektiviseringerne fra 2019,« siger hun.

Nørrebro/Nordvest Bladet har forsøgt at få svar på, hvilke initiativer som Socialdemokratiet planlægger at gennemføre på området. Det vil partiet dog først give svar på, når undersøgelsen ligger klar.