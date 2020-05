Politiker om tvivlsom rengøringspolitik: »Vi har virkelig skudt os selv i foden«

Af Jonas Ingvardsen

Et nyt notat, som Nørrebro og Nordvest Bladet bragte forleden, viser, at Børne –og Ungdomsforvaltningen modtager flere og flere henvendelser fra byens skoleledere, som frygter, at manglende rengøring gør elever og lærere syge.

Det vækker bekymring hos Gorm Anker Gunnarsen, som er medlem af Børne –og Ungdomsudvalget for Enhedslisten. Han mener, at det stigende antal henvendelser er et udtryk for en fejlslagen rengøringspolitik, der alt for længe har været præget af besparelser og centralisering.

»Det tegner jo et billede af, at vi har brudt forbindelseslinjen mellem skolerne og rengøringsfirmaet. I stedet for at være opmærksom på, hvordan det står til med rengøringen på de enkelte skoler, styrer man rengøringen som et privat firma. Vi har virkelig skudt os selv i foden,« siger han.

Gorm Anker Gunnarsen (Ø) henviser blandt andet til de budgetaftaler, Københavns Kommune gennemførte for 2019 og 2020. Aftalerne har blandt andet betydet, at man har sparet 46,8 millioner på rengøring til skoler og institutioner, ligesom man har centraliseret en række rengøringsenheder.

Med aftalen for 2020 får rengøringspersonalet samtidig mindre tid til at udføre deres arbejde, som Børne- og Ungdomsforvaltningen selv erkender i et notat. Og det går simpelthen ikke, mener Gorm Anker Gunnarsen.

»Hvis toiletterne er svinet til, skal der handles med det samme. Men det kan personalet jo ikke, hvis de er ansat på en aftale, der er minutudmålt. Toiletterne skal simpelthen være ordentlige. Det er logik for burhøns,« siger han.

Reorganisering og flere midler

Ifølge Gorm Anker Gunnarsen skal området organiseres anderledes, hvis rengøringskvaliteten og hygiejnen skal genoprettes på de københavnske folkeskoler.

»En grundlæggende forudsætning er en reorganisering. Det kræver blandt andet en rengøringsenhed, der har fast tilknytning til de enkelte skoler, så de har bedre føling med, hvordan rengøringen er på de enkelte skoler,« lyder opfordringen fra Gorm Anker Gunnarsen.

Han mener desuden, at der skal tilføres flere midler til området.

»Man skal ind at ændre på de grundtilskud, som skolerne får. Og det er ikke bare ti millioner, vi snakker om her. Den oprindelige besparelse, der blev foretaget (46,8 millioner red.), skal rendyrket tilbage,« afslutter han.

Borgmester: Det er meget bekymrende

Ovenpå på henvendelserne fra skolelederne har et enigt Børne- og Ungdomsudvalg nu besluttet at foretage en evaluering af rengøringen på de københavnske folkeskoler. Når resultatet ligger klar, vil udvalget tage stilling til, hvad der skal ske på området.

I en skriftlig kommentar skriver børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) følgende:

»Det er godt, at et enigt udvalg nu har vedtaget, at forvaltningen skal lave en evaluering af rengøringssituationen. Det var der behov for oven på de tilbagemeldinger, vi har fået fra skolerne. Derefter skal vi have en drøftelse i udvalget om rengøringsstandarden, og hvordan vi følger op det,« skriver han.

»Jeg er enig i, at der skal være en ordentlig rengøringsstandard på vores skoler. Men man skal huske på, at det nye serviceniveau for rengøring blev udregnet med afsæt i, hvilket niveau der er i andre kommuner. Og de enkelte københavnske skoler har også mulighed for at tilkøbe ekstra hovedrengøring.«

»Det er meget bekymrende, at mange børn oplever dårlige toiletforhold i trivselsmålingen. Men vi kan se, at der er kæmpe forskel mellem skolerne, som ikke kan forklares med, hvor ofte der bliver gjort rent eller om toiletterne er nye eller gamle. Derfor handler det her også om brugen af toiletterne. Det vil jeg opfordre elevrådene til at sætte på dagsordenen sammen med forældrebestyrelserne og skoleledelserne, så eleverne føler et større medansvar for at holde toiletterne rene,« afslutter han.

Det har ikke været muligt at få et interview med Jesper Christensen (S). Hans partifælle Sofie Seidenfaden har dog haft tid til at stille op, og det interview kan du læse her.