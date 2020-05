S-ordfører om rengøring på folkeskoler: »Det duer simpelthen ikke«

I onsdags besluttede et enigt Børne- og Ungdomsudvalg i Københavns Kommune at gennemføre en undersøgelse af rengøringsstandarden på de københavnske folkeskoler. Beslutningen kommer, efter at flere og flere skoleledere har udtrykt bekymring over rengøringen på byens skoler, som Nørrebro Nordvest Bladet også har afdækket.

I anledning af den politiske beslutning har Nørrebro Nordvest Bladet interviewet Sofie Seidenfaden, som er ordfører på området for Socialdemokratiet. Her svarer hun således på den kritik, der blandt andet har været fremført af Rådmandsgades Skoles leder, Martin Wåhlin. Nørrebro Nordvest Bladet forsøger fortsat at få en kommentar fra den ansvarlige borgmester, Jesper Christensen (S).

Hvorfor er der behov for at se på rengøringen på skolerne?

»Det er der, fordi vi modtager henvendelser fra flere skoler, som fortæller os, at rengøringsniveauet ikke er optimalt. For halvandet år siden vedtog vi en række effektiviseringer på skolernes og dagsinstitutionernes rengøring, så temadrøftelsen er også en anledning til at se på, hvad de ændringer har betydet.«

Hvorfor handler I først nu?

»Det er sådan set noget, vi har været opmærksomme på i et stykke tid, og som vi har bedt forvaltningen om at undersøge. Men det er først nu, vi har haft mulighed for at drøfte det i udvalget. Så der har været opmærksomhed på det, og det er på allerhøjeste tid, at vi tager en drøftelse i udvalget.«

Hvorfor stillede S ikke forslaget?

»SF er kommet os i forkøbet, og vi bakker fuldstændig op om det gode initiativ.«

Martin Wåhlin, der er leder på Rådmandsgade Skole, siger, at det er bemærkelsesværdigt, at der skal en verdensomspændende epidemi til, før der kommer opmærksomhed på rengøringsområdet. Hvad siger du til kritikken om, at der ikke har været nok opmærksomhed på rengøringsområdet?

»Jeg tror, at corona-krisen, hvad enten det handler om skoler og arbejdspladser, har gjort det helt klart for os alle, at rengøring og hygiejne er vigtigt for vores sundhed. Uanset om der havde været en pandemi eller ej, mener jeg, at det er vigtigt at kigge på rengøringen på folkeskolerne, og det arbejde var vi også begyndt på inden corona-krisen.«

Ifølge notatet skulle rengøringen være så dårlig, at det fører til øget sygdom og fravær blandt elever og medarbejdere på skolerne. Hvad tænker du om det?

»Det er noget, jeg tager meget alvorligt. Derfor er det på tide at se på, om omlægningen af rengøringen har været på sin plads, og hvad effektiviseringen har betydet for skolernes rengøring.«

Hvordan tror du, at besparelserne har påvirket området?

»Jeg hører, at billedet af rengøringen er meget forskelligt på skolerne. Men jeg har hørt fra enkelte skoler, at børn ikke vil gå på toilettet på skolerne, og det duer simpelthen ikke. Det er bestemt ikke holdbart, så det ser jeg meget alvorligt på.«

I den nationale trivselsmåling ligger de københavnske folkeskoler under landsgennemsnittet, hvad angår tilfredshed med rengøringen på toiletterne. Er du tilfreds med det?

»Nej, jeg er bestemt ikke tilfreds med, at vi ligger under landsgennemsnittet, og derfor er det rigtig godt, at vi nu får kigget på rengøringen på skolerne.«

På Rådmandsgades Skole tisser de små elever på gulvet, fordi toiletterne efter sigende er for beskidte. Synes du, at det er en ansvarlig rengøringspolitik?

»Der er ingen tvivl om, at vi selvfølgelig skal sørge for, at der er ordentlige toiletforhold. Der er to aspekter i det. For det første skal vi politisk sørge for, at rengøringen er ordentlig. For det andet skal man på de enkelte skoler arbejde med en god kultur blandt børnene for hygiejne og for at passe på sin skole.«

På den konkrete skole er der heller ikke nok toiletter per barn. Skal der flere toiletter på den skole?

»Helt overordnet skal vi sørge for, at der er gode, fysiske rammer på skolerne. Det gælder også toiletter, og det skal vi kigge nærmere på. Hvad der er den oplagte løsning, er jeg ikke den rette til at svare på. Men en løsning kan fx være toiletvogne i gårdene eller flere toiletter indendørs.«

Kunne du selv finde på at sende dit barn i en skole, hvor der ikke er toiletter nok til børnene?

»Jeg kan godt forstå, at forældrene og børnene gør os politikere opmærksomme på problematikken. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at børnene får en god skoledag. Det indbefatter også, at rengøringen er tilstrækkelig god.«

I notatet står der også, at rengøringsassistenterne skal løse flere arbejdsopgaver på samme tid. Martin Wåhlin fra Rådmandsgadeskole siger også, at der ikke er nok tid. Hvad siger du til den kritik?

»Nu skal vi prøve at kigge på, hvad erfaringerne er ude på skolerne. Det er vigtigt at kigge på det samlede billede af rengøringen, herunder også effektiviseringerne fra 2019.«

Hvad skal der gøres?

»Vi skal have et samlet overblik, før vi beslutter os for, hvad vi skal gøre. Jeg tror, at det vil være relevant blandt andet at kigge på, om fx nye og gamle skolebygninger kræver forskellige typer rengøring.«

Hvad havde du regnet med, at der ville ske, når I sparede 46 millioner på området?

»Det er klart, at det er nogle relativt store besparelser, som vi foretog på det tidspunkt. Men man er nødt til at forstå, at vi som politikere er ansvarlige for børneområdet, og vi får nogenlunde den samme pose penge til den opgave selvom børnetallet stiger . Så når vi selv skal finansiere et stigende antal børn, skal vi finde nogle prioriteringer, og vi har ikke ønsket at spare på lærere og pædagogerne. Så vi har forsøgt at kigge andre steder blandt andet på, om rengøringen kunne gøres på smartere måder blandt andet med ny teknologi.«

Er du overrasket over, at forvaltningen får flere henvendelser om dårligere rengøring?

»Jeg havde håbet på, at vi kunne implementere ændringerne på rengøringsområdet på en måde, så rengøringen ikke blev meget dårligere. Vi havde i hvert fald en forventning om, at det ikke ville medføre en væsentlig forringelse.«