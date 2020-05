Corona-håb for de svageste: Kommunal hjælpepakke på vej til de socialt udsatte

Pakken vil bl.a. indeholde indsatser mod ensomhed og opsporing af borgere der har udviklet sociale problemer under nedlukningen, fortæller socialborgmester Mia Nyegaard til KøbenhavnLIV.

I sidste uge vedtog Folketingets partier en statslig hjælpepakke på 215 millioner kroner til socialområdet og de socialt udsatte mennesker der er berørt af Corona-nedlukningen. Nu er der flere gode nyheder på vej til samfundets socialt svageste.

»Jeg er glad for hjælpepakken. På borgernes vegne kunne jeg have ønsket mig, at aftalen var væsentligt større,« siger socialborgmester Mia Nyegaard (R) til KøbenhavnLIV og fortsætter:

»Der er brug for meget mere. Hvor meget og hvad ved vi slet ikke endnu, for vi kender af gode grunde ikke konsekvenserne, hverken de menneskelige eller økonomiske. Derfor er rådhusets budgetforligskreds (S, V, SF, EL og R) ved at se på en socialhjælpepakke, der skal modvirke de sociale konsekvenser, som coronakrisen har for udsatte borgere og borgere med handicap i Københavns Kommune. Pakken er endnu ikke helt på plads, men jeg håber, at den kommer til at indeholde indsatser mod ensomhed, tryghed i sundhed, opsporing af borgere, der har udviklet sociale problemer under nedlukningen, støtte til børn og unges skolegang og uddannelse samt støtte til det frivillige sociale arbejde,« siger Mia Nyegaard.

Det er målet, at hjælpepakken skal indgå i overførselsforhandlingerne og at initiativerne skal understøtte den statslige aftale som Folketinget vedtog den 24. april, oplyser borgmesteren.

Nedlukningen rammer hårdt

»Der er i dén grad brug for hjælpepakker. Ingen ved hvor lang tid krisen varer eller hvad den kommer til at koste os som samfund. Men vi ved allerede nu med sikkerhed, at de københavnere der i forvejen havde det sværest, er blevet endnu mere presset under krisen.«

»Nedlukningen af skoler giver særligt udsatte børn en læringsmæssig udfordring. Under almindelige omstændigheder ser vi en læringsulighed i forhold til udsatte børn og unge, hvor de er fagligt er bagud sammenlignet med deres jævnaldrende. Samtidig kan de have det vanskeligt ved at deltage og få tilstrækkeligt udbytte af fjernundervisning. Alt efter hvordan den delvise genåbning håndteres kan dette læringstab tage længere eller kortere tid at indhente. Nedlukningen betyder også, at idrætsklubber har lukket deres aktiviteter. Udsatte børn og unge har ofte stor gavn af det fællesskab, som de får gennem idrætsklubber og andre organiserede fritidsaktiviteter. Jo længere nedlukningen varer, jo større er risikoen for langvarig påvirkning af disse børns fritidsliv,« siger Mia Nyegaard, der også påpeger, at borgere med psykisk sårbarhed kan være længere tid om at komme sig efter en øget ensomhed, som følge af nedlukningen.

»Der kan være risiko for forværring hos personer med angst og fobier, der har en oplevelse af, at virussen er en virkeliggørelse af de ting, som de har frygtet og forestillet sig.«

»Det må ikke ske«

»På borgernes vegne kunne jeg have ønsket mig, at aftalen var væsentligt større. Jeg ser den som et godt første skridt på vejen mod en anden hverdag end den, vi kendte før corona. Jeg tror som statsministeren på, at mange ting vil være forandret i Danmark. Det gælder også velfærden.«

En vigtig del af folketingets aftale er ifølge borgmesteren den målrettede støtte til civilsamfundets organisationer og deres forskellige indsatser.

»De har ydet en kæmpe stor indsats i disse tider med alt fra rådgivning til husly. Vi har brug for dem, i København har vi særlig brug for dem. Lige nu har organisationerne brug for os, fordi de er afskåret fra mange af deres normale indtægtskilder. Hvis ikke organisationer kan overleve på den anden side af krisen, så vil socialområdet blive ramt hårdere, end vi kan forestille os. Det må ikke ske«, slutter Mia Nyegaard.