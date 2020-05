Karina Bergmann efter partiskifte: »Jeg er blevet voksen«

Fra liberal, ‘wild child’ og ateist, til konservativ, voksen og kristen.

»Jamen, jeg er nok både blevet klogere og blevet voksen. Jeg har savnet fastere holdepunkter i mit liv, og også i mit politiske liv, og det får jeg hos Konservative«, siger Karina Bergmann til KøbenhavnLIV.

Bergmann proklamerede i dag tirsdag på facebook, at hun dags dato skifter fra Liberal Alliance til Konservative Folkeparti i Københavns Borgerrepræsentation.

Dermed bliver Bergmann den anden konservative ‘tilhopper‘ på rådhuset siden valget. Tidligere kom Marcus Knuth til fra Venstre. Med tilgangen af Karina Bergmann er Konservative nu oppe på fem mandater i Borgerrepræsentationen.

»Jeg var ‘wild child’ og det kunne ikke blive frit og vildt nok. Masser af Roskilde Festival, fester og fri som fuglen. Jeg var erklæret ateist, og har elsket at være med til at bygge noget godt op i Liberal Alliance. Jeg var i den grad liberal. Men de seneste år efter min skilsmisse, har jeg mere og mere savnet fundament og holdepunkter i mit liv. Så meldte jeg mig ud af Ateistisk Selskab og nu ind i Folkekirken, og jeg kan mere og mere se og må erkende, at noget er bedre end andet. Vores samfund, for eksempel, og det det bygger på, er bedre end andet. Så på den måde kan man sige, at jeg har rykket mig stille og roligt mod et mere konservativt funderet livssyn. Så jo, jeg er nok blevet både klogere og voksen«, siger Karina Bergmann til KøbenhavnLIV.

»Heldigvis har jeg kun fået ‘pøj pøj’ og ‘held og lykke’ med på vejen fra mine nu tidligere partikammerater. ‘Tak for kampen’ på den positive måde, fra dem jeg har kørt kampagner med. Det er nu rart at sige ordentligt farvel til hinanden. Gud, jeg har sgu da helt glemt at ringe til mine forældre og fortælle det … det må jeg hellere lige gøre«.

Karina Bergmann er 34 år og er kommunikationsuddannet. Voksede op i Vallensbæk Strand, gik på Rysensteen Gymnasium, og har studeret Tværkulturelle Studier samt japansk på Københavns Universitet. Privat er Karina kæreste med Jakob.