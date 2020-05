A hva‘ for noget? Noma genåbner som burgerbar

Statsminister Mette Frederiksen (S) har nu givet restauranter mulighed for at åbne igen. Men for den hæderkronede restaurant Nomas vedkommende kommer alt ikke til at være ved det gamle.

Restauranten genåbner nemlig som burger- og vinbar, skriver Politiken i dag. Konceptet er døbt ’Noma 3.0’, og det kommer til at køre hele sommeren. Også når restauranten åbner igen – formentlig om en måneds tid, oplyser Politiken.

»Vi tænkte, at det ville være helt vildt mærkeligt med det samme at åbne Noma igen bare som Noma. Vi havde en følelse af, at vi gerne ville være sammen med københavnerne. Og hvordan kunne vi gøre det? Okay, besluttede vi så, vi dropper reservationer og laver en vinbar, hvor folk bare kan komme ind. Jeg kan virkelig godt lide lyden af sætningen: Lad os køre ud til Noma og få et glas vin«, siger køkkenchef René Redzepi til Politikens københavner-sektion Ibyen.

Andre nyheder

Når Noma genåbner som burgerbar, kan gæsterne blandt andet se frem til »en helt klassisk cheeseburger«, der dog kommer i en opgraderet udgave med forskellige ting fra fermenteringskøkkenet.

Nomas nye vin- og burgerbarkoncept, Noma 3.0, vil være åbent torsdag-søndag kl. 13-21 fra torsdag 21. maj.