Socialborgmester om ministers afvisning af flygtningebørn: »Det kommer I ikke uden om«

I sidste uge vedtog Borgerrepræsentationen, at Frank Jensen (S) – på Radikale Venstres opfordring – skulle rette henvendelse til udlændinge -og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) for at få lov til at tage imod uledsagede flygtningebørn fra lejre i Grækenland.

Mattias Tesfaye (S) har efterfølgende givet forslaget en lunken modtagelse, og i et skriftligt svar til KøbenhavnLiv siger ministeren, at regeringen »er meget skeptiske ved at omfordele asylansøgere.«

Forslagsstiller og socialborgmester Mia Nyegaard (R) giver dog ikke meget for ministerens modtagelse af forslaget, selvom hun var bekendt med ministerens holdning.

»Det er vel ikke overraskende, men man kan jo ikke ændre sine egne holdninger og gå på kompromis med sine principper, bare fordi der sidder en fra et andet parti i ministerstolen. Politik er et langt, sejt træk. Hvis man giver op efter en enkelt skeptisk udtalelse fra en minister, så får man jo aldrig ændret noget. Der var heller ingen, der på forhånd troede, at vi kunne få forslaget igennem i København. Men det fik vi. Og jeg minder om, at regeringen trods alt ikke har flertal i Folketinget,« siger hun i et skriftligt svar til KøbenhavnLiv.

Regeringen skylder svar

Trods ministerens holdning til sagen mener Mia Nyegaard stadig, at der er noget at komme efter. Hun henviser blandt andet til det såkaldte forståelsespapir, hvor regeringen netop forpligter sig til at tage imod flygtningebørn i 2020. Ifølge netmediet Altinget skal regeringen desuden tage stilling til sagen om flygtninge i »midten af 2020«.

»Regeringen skylder stadig forståelsespartierne en løsning på kvoteflygtningeområdet. Den skal være klar om lidt. Det kommer regeringen ikke uden om, hvis den vil blive siddende. De kvoteflygtninge kunne fx være uledsagede flygtningebørn. De seneste tal viser, at flere flygtninge forlader Danmark, end der kommer hertil. Det er endnu et argument for at tage ansvar for verdens svageste,« siger Mia Nyegaard (R).

Inden den socialdemokratiske regering trådte til, havde den tidligere regering stoppet for modtagelsen af kvoteflygtninge. Ordningen blev dog genoptaget i 2019, da den nye regering tiltrådte.

KøbenhavnLIV har forsøgt at få en ny kommentar fra udlændinge- og integrationsministeren, men han har ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

