København får drive-in scene »med al den kultur, du troede, du skulle undvære«

Biografer, teatre og museer har holdt lukket, og diverse koncerter er blevet aflyst under corona-krisen, men nu er der godt nyt til dig, der tørster efter en ordentlig slurk kultur i sommermånederne.

Fra 18. juni til 10. august åbner der nemlig en kulturscene ved navn Copenhagen Drive-in på Refshaleøen, hvor publikum både kan se frem til live-koncerter, comedy-shows, 12 revyforestillinger og børneshows, oplyser Ritzau.

»To måneder med al den kultur, du troede, du skulle undvære,« siger kunstneransvarlig Jesper Mortensen og fortsætter:

»Der er fuldt fokus på at støtte hele det danske kulturliv, og programmet vil være besat med livekoncerter med kendte danske artister og bands, men også et klassisk repertoire, som du kender det fra Det Kongelige Teater. Der vil desuden være sommersjov for de mindste med Onkel Reje og Brilles mega heavy trylleshow og blive linet op med stand-up,« siger Jesper Mortensen.

På comedy-fronten har arrangørerne indtil videre hyret navne som Nikolaj Stokholm, Huxi Bach, Lars Hjortshøj og Andreas Bo, mens de revyinteresserede kan opleve kendte navne som Niels Olsen, Henrik Lykkegaard, Vicki Berlin, Pernille Schrøder og Thomas Mørk.

De forskellige kulturarrangementer afholdes på scenen, hvor musikfestivalen Copenhell normalt varmer op under metalfolket på Refshaleøen. Her vil der i alt være plads til 700 biler, der kan følge med på storskærm med transmitteret lyd over FM-radioen.

Copenhagen Drive-in arrangeres af eventbureauet Trade Agency i samarbejde med More Than Event.