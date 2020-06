»Fup-SMS‘er« fra Tivoli i omløb: Nu bliver kunderne advaret

Tivoli har holdt lukket under corona-krisen, men mandag 8. juni er forlystelsesparken klar til at genåbne.

Forberedelserne er dog ikke gået helt efter planen. Tivoli oplyser nemlig på Facebook, at en række »fup-SMS’er« har været i omløb blandt forlystelsesparkens kunder, hvor en ukendt afsender udgiver sig for at være Tivoli.

I SMS’en bliver kunderne præsenteret for et åbningstilbud og et link, de skal trykke. Man må dog for alt i verden ikke åbne SMS‘en eller trykke på linket.

»Vi gør opmærksom på, at dette IKKE er Tivoli og intet har med Tivoli at gøre. Vi opfordrer på det kraftigste til, at I ikke trykker på linket eller besvarer SMS’en,« advarer Tivoli på Facebook.

Andre nyheder

På Facebook skriver flere brugere, at de har modtaget beskeden, men slettet den omgående.