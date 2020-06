Metroen kører igen døgnet rundt

I et godt stykke tid har metroen været lukket ned i nattetimerne. Fra dags dato kører den på fuldtid – i alle døgnets timer – igen.

Under corona-lockdown kørte metroen kun til midnat. For to uger siden blev åbningstiden udvidet til klokken 1 i hverdagene og klokken 2 i weekenderne. Og nu kan metroen igen benyttes hele døgnet rundt.

»Vi er glade for atter at kunne tilbyde kunderne drift døgnet rundt alle ugens dage. Det er endnu et skridt mod en mere normal hverdag. Vi opfordrer fortsat kunderne til følge myndighedernes anbefalinger om god hygiejne, samt til at tænke over hvordan man står og sidder, så metroen er tryg for alle,« siger direktør i Metroselskabet Rebekka Nymark.

Der er fortsat god plads i metroen, som nu er oppe på at transportere cirka halvdelen af det antal passagerer, der kørte med metroen før coronakrisen.