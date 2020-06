Københavnske forældre skal betale 1.300 kroner mere for børnehaveplads: »De bliver snydt«

Et nyt forslag betyder, at forældre med børnehavebørn i Københavns Kommune fremover skal betale 1300 kroner mere om måneden i op til et halvt år. Forældrene bliver snydt, mener talsperson for forældrebevægelse. S-ordfører kan godt forstå kritikken, men mener, at alternativet er værre.

Af Jonas Ingvardsen

Overgangen mellem vuggestue og børnehave bliver fremover dyrere for de københavnske forældre. Et forvaltningsforslag, som Børne- og Ungdomsudvalget forventes at vedtage, ændrer nemlig betalingen, så alle forældre med et barn under tre år skal betale den dyrere vuggestuepris, også selvom deres barn går i børnehave. Det skal de, indtil barnet er tre år gammelt.

Beslutningen betyder, at et københavnsk forældrepar nu skal betale 1.300 kroner mere om måneden, da prisen i princippet hæves fra 1.783 kroner til 3.087 kroner. 1.783 kroner er den pris, forældre normalt betaler for, at deres barn går i børnehave. Men fremover skal de betale vuggestueprisen, indtil barnet er fyldt tre år. Det sker vel at mærke, uden at det enkelte barn får flere penge med over i børnehaven, end det allerede får i forvejen.

Den manøvre ærgrer Marie Blønd, som er talskvinde for bevægelsen ’Hvor er der en voksen?’ Hun synes, det er ”helt urimeligt”, at forældrene skal betale mere for børnehavepladsen i en periode på flere måneder, uden at der bliver tilført flere ressourcer til børnene.

»Hvis vi skal betale den høje takst, vil vi også kræve, at der er mere bemanding omkring de børn, der er ekstra sårbare. For vi ved, at børnene er ekstra sårbare i overgangen mellem vuggestue og børnehave, hvor der bliver stillet nogle helt andre krav til dem. Så hvis forældrene ikke får det, bliver de snydt,« siger Marie Blønd.

En øget forældrebetaling betyder, at Københavns Kommune kan undgå at spare på antallet af pædagoger, lyder argumentet fra Børne- og Ungdomsforvaltningen. Marie Blønd kalder alligevel beslutningen for endnu en spareøvelse. Hun ser den som et udtryk for, at Københavns Kommune ikke har forstået den kritik, der har været af normeringerne den seneste årrække.

»Københavns Kommune prøver på alle mulige måder at spare penge. Det er bare spareøvelse, på spareøvelse på spareøvelse, selvom der jo skal være et minimum af kvalitet. Det er helt ude af takt med, hvad forældrene ønsker,« lyder kritikken fra Marie Blønd.

Reglerne kort Som det er nu, betaler forældre børnehaveprisen (1.783 kroner), lige så snart deres barn starter i børnehave. Men fremover skal de fortsætte med at betale vuggestueprisen (3.087 kroner), også selvom barnet starter i børnehave. Når barnet fylder tre år, skal forældrene betale børnehaveprisen.

I dag er der 793 børn under tre år, hvor forældrene betaler børnehavetakst i enten integrerede institutioner eller ”rene” vuggestuer. Hvis forældrene til disse børn i stedet betaler vuggestuetakst, får Københavns Kommune 12,2 millioner kroner ekstra ind i kommunekassen årligt.

Den øgede forældrebetaling gennemføres, da Børne- og Ungdomsforvaltningen skal spare 154,8 millioner i 2021.

S-ordfører: Bedre end at spare på pædagoger

I forslaget, som Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet, skriver selvsamme forvaltning, at forslaget kan medføre ”utilfredshed” blandt forældrene. Og netop den sætning kommer ikke bag på Socialdemokratiets børne- og ungdomsordfører i Københavns Kommune, Sofie Seidenfaden, der selv har lagt stemmer til forslaget. Hun kan godt forstå, hvis forældrene undrer sig.

Hun mener dog alligevel, at ensretningen er i orden, da visse forældregrupper hidtil har betalt mindre end andre. Det drejer sig blandt om forældre i rene børnehaver og en forældregruppe i de integrerede institutioner, der både rummer en vuggestue og en børnehave.

»Jeg kan godt forstå, hvis forældrene undrer sig, og sådan tror jeg altid, det vil være, når man bliver bedt om at betale mere. Men nu sørger vi for, at det er ens for alle forældre, der har børn i København, uanset om de har børn i en integreret institution eller en separat vuggestue. Nu betaler man vuggestuetakst, indtil barnet er tre år gammelt,« siger Sofie Seidenfaden (S).

Hun mener, at forslaget er ”den mindst ringe beslutning”, for ifølge hende var alternativet at spare på antallet af lærere og pædagoger. Det synes hun ville være forkert.

»Jeg vil for alt i verden gerne undgå, at vi sparer penge på pædagoger og lærere, og hvis vi skal det, så skal vi prøve at kigge andre steder, og her er ensretningen af forældrebetalingen et sted, man kan finde nogle midler,« fortæller Sofie Seidenfaden om forhandlingerne.

Vil ikke spare på arabisk, tyrkisk og albansk

Selvom Sofie Seidenfaden fortæller, at valget stod mellem øget forældrebetaling og en besparelse på pædagoger og lærere, havde Børne- og Ungdomsforvaltningen også fremlagt andre spareforslag.

Et af dem var en afskaffelse af den ikke-lovpligtige modersmålsundervisning, hvor Københavns Kommune tilbyder undervisning i sprog som arabisk, tyrkisk og albansk. En afskaffelse af denne undervisning kunne have givet kommunen en besparelse på 10,3 millioner kroner fra 2022 og fremefter.

Det tilbud ønsker Socialdemokratiet dog at videreføre, selvom loven ikke kræver det af kommunen, og på trods af at effekten af undervisningen er tvivlsom.

»Vi tror på, at undervisningen har en værdi, og at det gavner integrationen af børnene i København,« siger Sofie Seidenfaden (S) og fortsætter.

»Der findes mange forskellige studier på det her område (effekten af modersmålsundervisningen, red.), og jeg er ikke ekspert i modersmålsundervisning. Men for de partier, der har vedtaget pakken af effektiviseringer, har det været vigtigt, at modersmålsundervisningen også har været med,« fortæller Sofie Seidenfaden.

Den samlede pakke af besparelser forventes at blive endeligt vedtaget, når partierne mødes til tredjebehandlingen af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforhandling for 2021.