Forældre snydt: Har betalt overpris for børnehaveplads

Forældreorganisation går nu i kødet på Børne- og Ungdomsforvaltningen, efter det er kommet frem, at en forældregruppe har betalt overpris for børnehaveplads. BUF understreger dog, at ansvaret ligger hos institutionerne.

Af Jonas Ingvardsen

Tidligere på ugen kunne KøbenhavnLIV fortælle, at Københavns Kommune agter at ændre forældrebetalingen i daginstitutionerne, så alle forældre fremover betaler den dyrere vuggestuetakst, indtil barnet fylder tre år. Også selvom barnet er startet i børnehave, hvor prisen per barn er lavere.

I samme ombæring kom det frem, at en forældregruppe i de integrerede institutioner har betalt 1300 kroner mere om måneden end andre forældre i helt op til et halvt år. Det skyldes, at de ved en fejl er fortsat med at betale vuggestuetakst, selvom barnet er startet i børnehave. Og netop den oplysning har nu fået Københavns Forældreorganisation op af stolen.

I et brev til Børne- og Ungdomsudvalget udtrykker forældreorganisationen bekymring over, at forvaltningen reelt ikke har overblik over, hvem der betaler hvad.

– Dem, der berettiget kan føle sig uretfærdigt behandlet, er de forældre, der har børn, der er rykket i børnehave, uden institutionen har givet besked til Pladsanvisningen, så de stadig betaler vuggestuetakst, skriver organisationen i brevet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen ved ikke, hvor mange forældre der har betalt den dyrere vuggestuetakst. Ifølge et forvaltningsnotat skyldes den fejlagtige praksis dog, at ikke alle institutioner har meldt barnets skift til Pladsanvisningen, der vejleder om kommunale børnehave.

Derfor er en række forældre, der har børn i de integrerede institutioner, fortsat med at betale den dyrere vuggetakst, frem til barnet var fyldt tre år. Det skete, selvom de kun skulle betale børnehavetakst.

Københavns Kommune: Ansvaret ligger hos institutionerne

KøbenhavnLIV har spurgt Københavns Kommune, hvorfor visse institutioner har undladt at melde barnets skift til Pladsanvisningen. Det har Kontorchef i Københavns Kommune Sti Andreas Garde ikke nogen god forklaring på. Han understreger imidlertid, at ansvaret ligger hos institutionerne.

– Der ligger en indberetningspligt ude i institutionerne, for det er dem, der skal oplyse, hvornår børnene flytter fra vuggestue til børnehave. Det er dog svært at sige, hvorfor det er sket. Man kan bare konstatere, at det er sket i nogle tilfælde, hvor Pladsanvisningen først er blevet gjort opmærksom på det senere, siger Sti Andreas Garde.

Det er samtidig Sti Andreas Gardes holdning, at forvaltningen har meldt klart ud om retningslinjerne til institutionerne. Det i sig selv har dog ikke kunnet forhindre, at visse forældre har betalt den dyrere vuggestuetakst.

– Der er ikke nogen tvivl om, at vi har været klare nok i vores retningslinjer. Der vil dog altid være en risiko for, at der sker fejl. Vi kender ikke til omfanget af fejlene, men med det her forslag sikrer vi, at det ikke sker fremover, og at alle betaler det samme, siger kontorchefen afsluttende.

Forslaget om at ensrette forældrebetalingen er ikke blevet vedtaget endnu, men et flertal i Børne- og Ungdomsforvaltningen er klar til at gennemføre forslaget.