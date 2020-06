Tidligere oplyste regeringen, at turister fra Tyskland, Norge og Island ikke måtte overnatte i København og på Frederiksberg i sommermånederne.

Det bliver dog ændret nu, så islandske, norske og tyske turister gerne må overnatte i hovedstadsområdet alligevel. Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) på et pressemøde.

Det gælder dog fortsat, at de skal have bestilt seks overnatninger for at få lov, skriver DR.dk.