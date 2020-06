Det hele startede med et stakit: Nu skal kommunen betale 300.000 til fyret leder

Efter længere tids tovtrækkeri har Østre Landsret dømt Københavns Kommune til at betale 300.000 kroner til lederen Brita Fabricius, der blev fyret efter en stærkt omdiskuteret sag. Den ansvarlige borgmester skal nu stå skoleret.

En omdiskuteret sag har nået sin afslutning. Østre Landsret har nu bestemt, at Københavns Kommune skal betale 300.000 kroner i godtgørelse til den tidligere institutionsleder Brita Fabricius, fordi kommunen på uretmæssigt vis fyrede hende, efter hun havde ansat en maler med en betinget dom.

Domsafsigelsen fandt sted torsdag 4. juni, hvor Østre Landsret endeligt vurderede, at fyringen af Brita Fabricius var for grov. I stedet skulle Københavns Kommune have fundet en mindre indgribende sanktion over for Brita Fabricius.

Den tidligere institutionsleder har siden fyringen modtaget massiv opbakning på Facebook, hvor nyheden om, at Københavns Kommune skal betale en godtgørelse, også blev delt. Her udtrykker hovedpersonen glæde over domsafsigelsen og sender en stikpille til Børne- og Ungdomsforvaltningen, som hun oprindeligt var ansat af.

– BUF må da have en konto, der hedder krigsskade-erstatninger. Tak skal du have, Karen. Jeg er glad på vores alles vegne. Uden jer og forældrene var det aldrig kommet hertil, skriver hun i en kommentar til nyheden.

Det hele startede med et stakit

Sagen startede i juni 2017, hvor nørrebroinstitutionen Murergården skulle have malet et stakit. En forholdsvis simpel opgave, der ville tage 20-25 timer. Her fandt den daværende institutionsleder Brita Fabricius en maler til jobbet, men der var bare ét problem.

Maleren, som blev hyret til opgaven, havde en dom for besiddelse og distribution af børneporno. Det var Brita Fabricius klar over, fordi hun indhentede en børneattest på maleren. Hun skønnede imidlertid, at han godt kunne varetage jobbet, da han havde fået en mild dom. Desuden skulle han ikke være i kontakt med børnene, mens han udførte arbejdet, vurderede den pædagogiske leder.

– For min skyld kunne han sådan set godt lave arbejdet. Det her er jo ikke et arbejde med børn. Jeg tænkte også: Det her kan blive en konflikt. Men jeg vidste også gennem vejledningen, at man ikke bare kan sige – du må ikke få arbejdet. Man skal foretage et skøn, sagde hun dengang til Information.

Førte til fyring

Kort efter modtog Brita Fabricius et opkald fra Koncernservice i Københavns Kommune, der meddelte hendes fyring. Den faldt, selvom maleren aldrig nåede at udføre det arbejde, han var hyret til.

Brita Fabricius’ fagforening, FOA, valgte derefter at stævne kommunen, og i juli 2019 faldt der dommen i byretten. Retten dømte kommunen til at betale en godtgørelse på 200.000 kroner. Københavns Kommune valgte dog at anke dommen til Østre Landsret, men også de fandt fyringen uberettiget. Nu skal kommunen i stedet betale 300.000 kroner til Brita Fabricius.

Hvad kan borgmesteren lære af forløbet?

Ovenpå landsrettens afgørelse har SF foreslået, at den ansvarlige borgmester Jesper Christensen (S) skal redegøre for, hvad kommunen kan lære af forløbet, efter den har tabt sagen.

– Vi skal have nogle ledere, der tør at lede, og det gør de jo ikke, hvis kommunen fyrer dem, inden fejlen overhovedet er sket. Jeg vil derfor gerne høre borgmesteren, hvad institutionslederne fremover skal gøre, når de står i situationer, hvor de skal skønne, siger medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Klaus Mygind (SF) og fortsætter:

– Det er vigtigt, at vi tager ved lære, at vi har gjort noget forkert. Det må vi gøre som ansvarlig kommune, for institutionslederne har nok at se til i forvejen, siger Klaus Mygind med henvisning til den nuværende coronasituation, der også præger daginstitutionerne.

Sagen skal drøftes på Børne- og Ungdomsudvalgets næste møde.