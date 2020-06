Klimabevægelse demonstrerer til cykels: Vil have bilfri by

Den omdiskuterede klimabevægelse Extinction Rebellion har før afholdt demonstrationer i København, og fredag eftermiddag går bevægelsen endnu en gang på gaden.

Eller rettere sagt cykler på gaden. Kl. 16.30 inviterer aktivister fra Extinction Rebellion nemlig på en cykeltur gennem centrum for at kæmpe for en bilfri by og et grønnere samfund, oplyser bevægelsen.

– Vi står med en enestående chance for en grøn omlægning af samfundet. I stedet har regeringen valgt, at de vil redde SAS, oprette en ny fossil gasledning og hælde beton på Amagerfælled. Vi kræver, at regeringen begynder at leve op til de klimaløfter, den for et år siden blev valgt på baggrund af. Vi har ret til en grøn omstilling, og vi har ret til at indånde frisk luft, siger Lucas Oliver Bigandtt fra Extinction Rebellion Danmark inden demonstrationen.

Cykelturen begynder ved Hans Tavsens Park på Nørrebro kl. 16:30 og vil foregå med behørig afstand, så retningslinjerne for håndtering af corona overholdes.