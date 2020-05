7 facts, du (måske) ikke vidste om vores hovedstad

København – vores alle sammens smukke hovedstad. En by, der er noget helt særligt og stadig kan overraske. Vi har fundet nogle facts, du helt sikkert ikke vidste om vores alle sammens by.

København er ikke mindre end en fantastisk by! Med over 850 år på bagen har byen oplevet en hel del. Vi har fundet nogle facts, som du (måske) ikke vidste om vores gamle hovedstad.

1. Det gamle ‘Køpmannæhafn’

København er en ældgammel by, og navnet på vores hovedstad kan faktisk spores helt tilbage til middelalderen. Her lød navnet på gammeldansk ‘Køpmannæhafn’, der kan oversættes til ‘havn for købmænd’ eller ‘købmændshavn’. Byen blev første gang omtalt i 1043 under navnet Havn – Hafnæ – det der senere blev til Hafnia, der er det latinske navn for København.

2. Lang shoppinggade

Strøget i København åbnede tilbage i 1960’erne, hvor navnet dengang var Gågaden. Men da andre gader også blev gågader, gled navnet ud og blev til Strøget. Engang var Strøget med dens 1,1 kilometer lange strækning verdens længste bilfrie shoppinggade, men er i dag slået af andre shoppinggader verden over. Dog er Strøget stadig Europas længste shoppinggade.

3. Inspiration til Disneyland

Midt i Københavns pulserende byliv, ligger den gamle forlystelsespark Tivoli. Den smukke Københavnske oase, fik i 1951 et helt særligt besøg, af selveste Walt Disney. Han var netop i gang med planlægningen af byggeriet til det allerførste Disneyland i Californien, og var dybt inspireret af den smukke park og noterede enhver detalje. Han ønskede Disneyland skulle rumme den samme eventyrlige atmosfære og stemning som i vores Tivoli. Desuden lod han sig også inspirere af Tivolis facade, der er blevet ikonet for Disney.

4. Et stort tab for København

København var engang ganske lille. Tilbage i 1711 var indbyggertallet kun på omkring 69.000, og på ganske få måneder blev tallet endnu mindre, da København mistede en tredjedel af indbyggerne. Det var Pesten, der rasede så voldsomt i København, og fik dødstallet til at stige eksplosivt over nogle få måneder.

5. Et lille bitte hotel

I den lille gade Tullinsgade i København, mellem Værnedamsvej og Gammel Kongevej, ligger en lille café. Det helt særligt ved lige netop denne café er dens overetage. Her ligger nemlig et af verdens mindste hoteller – Central Hotel og Café. Hotellet har kun ét værelse på 12 kvadratmeter og er en sand lille perle med farvede vægge, loppefund og smukke fritstående bjælker.

6. København var frontrunner

I 1952 blev den første vellykkede kønsskifteoperation foretaget i København. Det var Christine Jørgensen, født George Jørgensen, der lagde krop til. Men mange år forinden blev den første kønsskifteoperation i verden foretaget i København. Det var den danske kunstmaler Lili Elbe, der oprindeligt hed Einar Wegener, der lagde sig under kniven. Desværre opstod der komplikationer i forbindelse med indgrebet, der endte med at koste hende livet.

7. København K står for?

Det giver mening, at København V står for Vesterbro, København N for Nørrebro og København Ø står for Østerbro. Men har du tænkt over hvorfor Indre by hedder København K? Tilbage til 1876 var København K en betegnelse for omdelingsdistriktet ‘Brevpostkontoret’ i det indre København. K’et dækker derfor over ‘Kjøbenhavns Brevpost-kontors Omdelingskreds’, og K’et står altså for ‘Kjøbenhavn’.

