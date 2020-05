Kan man spise sig til et bedre immunforsvar?

Nettet flyder over med sundhedsråd, men skal man tage dem for gode varer? Fødevarestyrelsen giver gode råd midt i coronakrisens virvar af påstande.

Immunboostende suppe, shakes med masser vitaminer og kosttilskud med store doser C-vitamin.

Rådene er p.t. mange på de sociale medier, når det kommer til at styrke ens immunforsvar, så man undgår at blive smittet med coronavirus.

Men det er misinformation, som risikerer at vildlede danskerne, understreger Fødevarestyrelsen.

– Der er ingen tvivl om, at et velfungerende immunforsvar er afgørende i kroppens kamp mod sygdomme, men det er vigtigt at understrege, at der ikke findes nogen superfoods, som kan holde coronavirus for døren, siger specialkonsulent hos Fødevarestyrelsen Trine Grønlund.

Hun understreger, at langt størstedelen af befolkningen allerede får dækket deres vitamin- og mineralbehov via den kost, de spiser.

Hygiejne er nøglen

Den bedste måde at beskytte sig mod coronavirus er derfor at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om f.eks. god håndhygiejne, nys og host i ærmet og begrænse fysisk kontakt med andre.

– Man kan også følge Fødevarestyrelsens råd om gode køkkenvaner. F.eks. er det en god idé at vaske dine hænder regelmæssigt, når du tilbereder mad, skylle frugt og grønt og holde rå og spiseklar mad adskilt, siger Trine Grønlund.