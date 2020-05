Vask hænder rigtigt: Hvor meget sæbe skal man bruge for at nedbryde virus?

Viruspartiklens opbygning

Hvis vi skal forstå, hvorfor sæbe ødelægger viruspartikler, skal vi først have styr på, hvordan en viruspartikel er opbygget.

»Der ligger en fedtmembran rundt om virussen som den yderste skal. Fedtmembranen består af en masse ‘nøgler’, som låser kroppens celler op,« forklarer Søren Riis Paludan, der er professor ved Afdeling for Biomedicin på Aarhus Universitet.

Fedtmembranen indeholder altså ‘nøgler’, også kaldet spike-proteiner, der gør virussen i stand til at trænge ind i kroppens celler, og derudover beskytter fedtmembranen også virussens arvemateriale, som kaldes RNA.

Sagt på en anden måde er fedtmembranen altså »den konvolut, som virussen kommer i,« forklarer Søren Riis Paludan.

Sæbens opbygning

Vi skal også lige igennem sæbens opbygning for at forstå, hvorfor håndvask med vand og sæbe er så effektivt et middel mod viruspartikler.

Sæbe består af en masse bittesmå fedtmolekyler, der ligner haletudser.

Haletudsens hoved er tiltrukket af vand, så hvis det kommer i kontakt med vandmolekyler, vil det automatisk blive trukket hen imod dem.

Haletudsens hale derimod er tiltrukket af fedt og vil blive trukket hen imod det.

Når du vasker virus af dine hænder med vand og sæbe, vil sæbepartiklernes hale og virussens fedtmembran låse sig sammen som to magnetiske poler.

Samtidig vil sæbens hoved trække imod det lunkne vand, »og så trækkes viruspartiklen fra hinanden,« siger Søren Riis Paludan.

Fedtmembranen går simpelthen i stykker.

»Virussens RNA-materiale er meget sårbart, så når det ikke længere er beskyttet af fedtmembranen, går det til grunde,« fortsætter professoren.

Hvor meget sæbe skal man bruge for at nedbryde virus?

Hvor stor en mængde sæbe, der skal til, før viruspartiklerne bliver revet fra hinanden, er svært at sige præcist. Det kommer helt an på, hvilken type sæbe du bruger.

Det er nemlig forskelligt fra sæbe til sæbe, hvor stærk sæbemolekylernes ladning er.

Det vil sige, at molekylerne i nogle sæber kan være meget tiltrukket af vand eller fedt, så de har en stærk ladning, mens andre kan være mindre tiltrukket – altså, kan være mindre ladede.

»Hvis ladningen er stærk, river sæbemolekylerne mere effektivt virussens fedtmembran i stykker. Det er også derfor, du kan få tørre hænder, hvis du vasker hænder i sulfo. Sæbens fedtmolekyler er så ladede, at fedtet trækkes ud af dine hænder,« forklarer Søren Riis Paludan.

Men selvom nogle sæber er kraftigere end andre, kan alle håndsæber vaske virus af fingrene. Du behøver altså ikke investere i et bestemt mærke for at være sikret, lyder det fra professoren.

Skal vandet absolut være varmt?

For at virus kan blive nedbrudt, når du vasker hænder, er det vigtigste, at vandet er lunkent.

»Prøv at forestille dig, at du putter sæbe ned i koldt vand og ser, om du kan røre det ud. Det kan du ikke. Sæben går ikke i opløsning i koldt vand,« siger Søren Riis Paludan.

Hvis sæben ikke bliver opløst, kan du ikke fordele den på hænderne, og så kan sæbens fedtmolekyler ikke blive spredt ud til alle de viruspartikler, der kan sidde på dine hænder.

Ifølge Søren Riis Paludan er det lunkne vands funktion med andre ord at sørge for, at sæbens partikler fordeles overalt på hænderne.

Derfor er det ikke mængden af sæbe, der er afgørende for, hvor effektivt viruspartiklerne fjernes, men det lunkne vand.

Det er også vigtigt, at du vasker hænder grundigt og i tilstrækkeligt lang tid. Men hvor lang tid skal man egentlig vaske hænder?

»Det anbefales, at man vasker hænder i 20 sekunder, så sæben kan nå at arbejde på virussens fedtmembran, så den opløses. Håndsprit virker derimod øjeblikkeligt,« siger Søren Riis Paludan.

Ny coronavirus smitter på to måder:

Via aerosoller – dvs. dråber, som indeholder viruspartikler – og som udsendes, når vi taler, nyser hoster mv. Via overfladeberøring – dvs., når vi rører en overflade, hvorpå der ligger viruspartikler.

Kilde: Søren Riis Paludan

Artiklen er skevet af Anne Sophie Thingsted, Videnskab.dk