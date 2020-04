Debat: Vi snubler over hinanden på byens grønne pletter

’Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning’

Torben Conrad, Nørre Allé, København N

Når solen skinner, søger vi københavnerne ud i lyset. Vi samler os på grønne arealer. Sådan har det altid været. Men coronakrisen afslører for enhver, at vi har for lidt plads – for få grønne kvadratmeter til rådighed – og endnu færre kvadratmeter med sol. Vi har derfor svært ved at holde afstand, og nu tyer politiet så til at lukke de mest populære grønne områder ned og udskrive bøder.

Kun Københavns politikere synes, at der er rigeligt grønt til byens borgere og fortsætter med at bygge på de resterende grønne arealer, selvom coronaen har gjort det tydeligt, at vi allerede nu må klumpe os sammen.

Senest i mandags 20. april vedtog Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune en Helhedsplan for De Gamles By, der endnu en gang medfører mindre grønt, meget mere trafik og øget luft- og støj-forurening. Kun Enhedslisten og Alternativet forsøgte at forhindre byggeriet.

Helhedsplanen – særligt konsekvenserne af et Center for Diabetes i Møllegade – bekymrer mange. 600-700 naboer har individuelt eller via deres ejerforeninger indsendt indsigelser til kommunen og yderligere knap 3.000 har underskrevet en protest mod Helhedsplanens Diabetes Center.

Derudover er der støtte fra tre lokalforeninger – Nørrebro Lokaludvalg, Miljøpunkt Nørrebro og Danmarks Naturfredningsforening København. De er enige med beboerne i, at et Center for Diabetes er fejlplaceret i De Gamles By på Indre Nørrebro.

Rådhuset politikernes ønsker formentligt at forbedre De Gamles By – men prisen er en højere bebyggelsesprocent og dermed færre grønne pletter. De risikerer at erodere miljøet på Indre Nørrebro.

Vi borgere er bekymrede. Vi er bekymrede for vores få tilbageværende og brugbare grønne kvadratmeter på Nørrebro, for vores luftkvalitet, for støjforureningen og ikke mindst for vores sundhed.