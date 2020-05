Skal der stå 20 containere i det smukkeste grønne område?

Indlægget er et udtryk for skribentens egen holdning.

Anita Albrecht Pedersen, Sjællandsgade 23 st. tv.

Ved du at affaldscontainerne sniger sig ind – også i din gade? I Sjællandsgade er det nu ved at ske ved det mest attraktive grønne område!

Efter ministerens udmelding skal der nu ti forskellige sorteringscontainere til, for at beskytte vores miljø. Det er indlysende, at vi skal have fokus på at forbedre og passe på vores miljø, og sorteringen er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Min bekymring går på placeringen af de ca 20 containere (for to andelsforeninger). Det vil kræve ca to kvadratmeter til hver og med en dybde på ca tre meter. Hvilket kræver en lastbil med kran, der kan løfte hver container ca 6-8 meter op i luften, når de skal tømmes.

Det skal de hver uge med måske op til 10 forskellige lastbiler, da den enkelte affaldsbil kun kan afhente sin type affald. Det betyder, at man må inddrage en del af det grønne område til placering af de 20 containere.

De mange hundrede beboere i de to andelsboligforeninger Tibirkegaarden og Søjlegaarden skal snart ud på gaden og vandre med deres ti forskellige skraldeposer. For nogen beboere til det fjerneste hjørne af karreen, hvor man skal gå op til 200 skridt med sit affald.

Jeg savner en åben debat, hvor borgere og politikere kan diskutere, hvilke konsekvenser eller bivirkninger disse drastiske ændringer har for København! At man også forholder sig til ændringen på et etiske og æstetiske plan og ikke kun det fysisk forurenende! Vi må være mere innovative og lade det indgå i en overordnet byplanlægning – en bedre plan, med mere langtidsholdbare løsninger. Det er forståeligt, at man vil have affaldet ud fra gårdene, men som det er nu, flytter man ’miljøtyngden’ fra et sted til et andet, man løser intet.

Der bliver investeret millioner af kroner i alle boligforeninger på altanprojekter i gademiljøet, og på at bevare de grønne åndehuller. Og nu vil man placere måske op til 20 containere lige ved det smukkeste grønne område i Sjællandsgade. Lige dér hvor børn leger og kører på kælkebakke om vinteren, hvor de unge sidder i græsset, hvor de voksne mødes til frokost med familien, hvor hundelufterne mødes, og de ældre ser til.

Mange borgere benytter dette sted dagligt fra morgen til aften! Det er for mig livskvalitet! Vi tiltrækkes af den natur, fordi her må vi bare være uden at passe på, og efterleve en masse regler. Et værdifuld fysisk og mentalt åndehul. Min bekymring udspringer af min og mange andres situation, hvor fx min bolig får en udsigt til disse containere, hvor støj, lugt, rotter og forringelse af et grønt område vil fylde hverdagen fremover. Hvordan griber vi det an? Hvordan bliver din daglige affaldsvej?