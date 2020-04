To kreative kvinder begraver Coronaen på Assistensen

To kunstnere giver her deres kunstneriske kommentar til pandemien, som har lagt land og rige øde. En kommentar, der folder sig ud på Assistensens grønne.

I ugevis har vi hørt politikere og sundhedsmyndigheder forholde sig til covid19-virussens udbredelse, landets nedlukning og en den gradvise åbning, der nu begynder at tage form. På Nørrebro har billedkunstner Hanna Winnie Petersen og hendes veninde digter Bolette Borg dog lavet deres egen kreative kommentar til corona.

»Som kunstner og tidligere nørrebroer, der stadig har min ugentlige gang på Nørrebro, har jeg ofte malet motiver fra Assistenten, der kommer ind under huden på en, og som virkelig er et udtryk for livet i bydelen. Det inspirerede mig også til at male dette motiv, som er et udtryk for tiden, vi lever i under corona med modsætningerne, livet og døden, lyset og skyggen, frygten og håbet, sorgen og glæden … Det med ordene vil jeg dog overlade til min veninde,« fortæller Hanna Winnie Petersen til Nørrebro LIV.

Og så overlader vi dermed ordene til digter Bolette Borg, som har skrevet dette fine digt til Hanna Winnie Petersen maleri:

Magnoliatræet kunne ikke lyve,

Blomsters livspågivende attitude.

Rækker ud over forstand,

bryder dødens afstand.

Vi mindes i forsteninger,

på gravstenen står der skrevet,

Corana tog min mand.

I tyve tyve kan vi ikke lyve,

for de to tyve.

Noget er forevigt beståjet,

husk derfor,

afstand til målet.