Copenhagen Contemporary skaber alternativt læringsunivers

De klassiske rum for undervisning er blevet historie, og alle skoler må gentænke undervisningen, så den gennemføres på bedst mulig måde.

For at styrke fællesskabet midt i isolationen og give et fagligt boost er kunstcentret Copenhagen Contemporary, Nørre Fælled Skole og Heldhedsplanen i Sigynsgade – Vores Kvarter gået sammen om at skabe et alternativt læringsrum for de ældste elever.

Det vil foregå i beboerhuset i Vermundsgade på Nørrebro fra onsdag 6. maj og vil efterfølgende fortsætte som et fast ugentligt tiltag. Disse dage vil der være workshops fra klokken 10-12 og igen fra 13-15, med 2 x 4 elever fra 6.-7. klasse.

Samarbejdet er en del af Copenhagen Contemporarys projekt ‘Usynlige Stier’, som både Nørre Fælled Skole og Helhedsplanen i Sigynsgade – Vores Kvarter er en del af.