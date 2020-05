Yahya Hassans gemmested sender sidste hilsen: »Han var bange for at blive set«

I går kom det frem, at den blot 24-årige digter Yahya Hassan var blevet fundet død i sin lejlighed i Aarhus V. Selvom Yahya Hassen er født og opvokset i Aarhus V, havde han dog også en nær tilknytning til København, hvor han gik på Forfatterskolen fra 2013-2015.

Forholdet til København afspejler sig blandt andet i de mange hilsener, som københavnske forlag og kulturhuse udsendte ovenpå hans død.

Et af de kulturhuse, der har sendt en sidste hilsen til Yahya Hassan, er medborgerhuset på Kapelvej 44, hvor han efter sigende gemte sig en kort overgang for at få fred for omverdenen. I et opslag på Facebook fortæller huset således, at digteren af og til opholdt sig i huset.

»Huset og dem, der er i det, kan godt skærme lidt i stormfulde tider, når verden presser for meget på sindet. Derfor er ikke så sælsomt, at også Yahya Hassan gemte sig her en kortere overgang. I ly af mørke og hætte sneg han sig uset ind og fordybede sig med en af husets kunstnere,« fortæller kulturhuset i en hilsen til Yahya Hassan.

Den 24-årige digter, der også kunne skrive politiker på sit CV, levede en tumultarisk tilværelse, der var præget af slagsmål, politibeskyttelse og psykiske problemer. Derfor glæder medborgerhuset Kapelvej 44 sig over, at Yahya Hassan kunne søge ro i huset. Det var dog aldrig noget, som huset skiltede med.

»Mens vi andre dyrkede fællesskaber, venskaber og alskens anden skab under folkekøkkenerne, sneg vi mad ud af køkkenets bagdør til de to. Han kunne ikke deltage. Vi kunne heller ikke ‘bryste os af’, at han var i huset. Han var bange for at blive set, at møde repressalier fra vrede unge mænd, og ville sikkert også bare freden,« skriver Kapelvej 44 og hylder digteren for en allersidste gang:

»En af Danmarks allerstørste og vigtigste stemmer er ophørt med at brøle ind i vores hoveder. Men hans CAPS LOCK har låst sig fast. Vi kan ikke længere lytte den anden vej,« lyder hyldesten.

Yahya Hassan brød igennem som forfatter, da han i 2013 debuterede med digtsamlingen ’YAHYA HASSAN’, der blev den bedst sælgende debutsamling i Danmark.