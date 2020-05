De Gamles By skal fyldes af musik og sang

Musikterapeut og organist Hugo Jensen vil spille musik og synge de kommende fire torsdage på plejehjemmene i De Gamles By. Det vil foregå mellem klokken 13.30 og 15.

Inden coronakrisen ramte, plejede Hugo Jensen at lave ugentlige sangeftermiddage i De Gamles Bys Kirke. På dagen for befrielsen gik musikeren rundt med en gruppe og spillede og sang foran de forskellige plejehjem i De Gamles By. De kommende fire torsdage er et forsøg på en genskabe sangeftermiddagene i et coronavenligt format.

Hugo Jensen er desuden ansat i ’Center for demens – Lindehusene’ på Nørrebro i aktivitetscenter Huset, som er et dagtilbud for yngre, hjemmeboende demensramte personer.

Andre nyheder

Videoen af musikken på dagen for befrielsen kan ses her.